Lãi quý 3 của Sacombank giảm 12% so tháng trước?

Theo chia sẻ của lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, STB), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 6,84 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so cùng kỳ 2022. Tương ứng riêng lãi quý 3/2023 đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, giảm 12% so tháng trước và tăng 36% so cùng kỳ.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) tin rằng kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2023 của Sacombank có thể do NIM thấp hơn dự kiến và/hoặc chi phí dự phòng dành cho VAMC cao hơn dự kiến.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Sacombank đạt 651 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Cũng theo Sacombank, ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo đúng quy định đối với tất cả các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng bao gồm cả trái phiếu VAMC.

Công tác thu hồi và xử lý nợ xấu được đẩy mạnh với số thu đạt hơn 2.900 tỷ đồng, nâng tổng số thu hồi xử lý lũy kế kể từ khi triển khai Đề án lên mức 90.800 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, số lượng thẻ tín dụng cá nhân mở mới của Sacombank đạt hơn 250 nghìn thẻ, riêng khu vực TP.HCM là gần 60 nghìn thẻ; cho vay tín dụng tiêu dùng đạt hơn 56 nghìn tỷ đồng, riêng khu vực TP.HCM đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Sacombank cho biết đã chủ động triển khai liên tiếp các gói cho vay có tổng giá trị hơn 68.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm áp dụng trên toàn quốc. Các gói này phục vụ cho cả khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp với nhiều mục đích sử dụng vốn đa dạng như vay tiêu dùng, vay mua ô tô, vay thanh toán hàng, sản xuất, kinh doanh…