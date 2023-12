Loạt công trình xây không phép trong KCN Hà Nội - Đài Tư

Nhiều công trình sai phạm



Mới đây, UBND quận Long Biên có văn bản số 2131/UBND-KT về việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), an toàn Phòng cháy chữa cháy theo quy định. Văn bản do ông Vũ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UNND quận Long Biên - ký ngày 30/10/2023, gửi Đội Quản lý TTXD và Đô thị, Công an quận Long Biên, Phòng Quản lý Đô thị, UBND phường Phúc Lợi, Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Hà Nội, Công ty Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư.

Nội dung văn bản nêu, căn cứ thông báo số 1963/TB-BQL ngày 13/10/2023 của Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội về việc vi phạm TTXD của Công ty Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN Hà Nội - Đài Tư tại một phần lô đất A15, lô B2 và lô E tại KCN Hà Nội - Đài Tư.

Toàn cảnh KCN Hà Nội - Đài Tư nhìn từ trên cao.

Theo biên bản làm việc ngày 26/10/2023 giữa Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội với UBND quận Long Biên, Đội Quản lý TTXD và Đô thị, Phòng Quản lý Đô thị, UBND phường Phúc Lợi, các đơn vị đã kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng tại một phần lô đất A15, lô B2 và lô E của KCN Hà Nội - Đài Tư.

Kiểm tra hiện trạng việc xây dựng của Công ty Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN Hà Nội - Đài Tư và Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bình Phát Việt Nam (theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 26032022/HNDTNX/DAITU-BINHPHAT ngày 6/1/2022 và số 01032022/HNDTNX/DAITU-BINHPHAT ngày 28/2/2022) cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Bình Phát Việt Nam xây dựng vượt giấy phép 3 công trình, với diện tích 468,43m2 (nhà kho chính lô A15 vượt phép 99,44m2; nhà kho chính lô B2+lô E vượt phép 334,5m2; nhà bơm vượt phép 34,49m2); xây dựng không phép 5 công trình với tổng diện tích 747,15m2 (gồm lô A15: nhà kho một 63,75m2; nhà kho hai 75,8m2; nhà bán mái 101,1m2; Lô B2 + lô E: Nhà kho hai 465m2; nhà bán mái 41,5m2).

UBND quận Long Biên yêu cầu Đội Quản lý TTXD và Đô thị quận phối hợp UBND phường Phúc Lợi và Phòng Quản lý Đô thị lập hồ sơ, xử lý ngay các công trình xây dựng vi phạm về TTXD theo quy định. Công an quận Long Biên kiểm tra, xử lý công trình vi phạm về công tác đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy, kiên quyết xử lý theo quy định công trình xây dựng chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đã đưa vào sử dụng.

UBND quận Long Biên cũng đề nghị Đội Quản lý TTXD và Đô thị, Công ty Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng KCN Hà Nội - Đài Tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để công trình chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động.

Trong văn bản, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc thực hiện và có báo cáo. Thế nhưng, thời hạn thực hiện và báo cáo ra sao lại không được đề cập đến?

KCN Hà Nội - Đài Tư nằm trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Ghi nhận những ngày đầu tháng 12/2023, cho thấy, các công trình xây vượt phép, không phép trong KCN Hà Nội - Đài Tư cơ bản đã hoàn thiện, chờ ngày đưa vào sử dụng. Câu hỏi dư luận quan tâm là Đội Quản lý TTXD và Đô thị quận Long Biên đã phối hợp Phòng Quản lý Đô thị quận, UBND phường Phúc Lợi lập hồ sơ, xử lý đối với công trình xây dựng vi phạm nêu trên ra sao? Có hay không việc Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội, Đội Quản lý TTXD và Đô thị quận Long Biên, UBND phường Phúc Lợi “buông lỏng quản lý”, để xảy ra tình trạng vi phạm TTXD tại một phần lô đất A15, lô B2 và lô E thuộc KCN Hà Nội - Đài Tư? Trách nhiệm của Đội Quản lý TTXD và Đô thị quận Long Biên, Phòng Quản lý Đô thị, UBND phường Phúc Lợi trong sự việc này ra sao?

Phường Phúc Lợi nói gì?

Tại buổi làm việc với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 21/12, ông Trần Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi - thừa nhận, có việc xây dựng không phép, vượt phép bên trong đất của KCN Hà Nội - Đài Tư.

"Ngay khi phát hiện sự việc, phường đã phối hợp Đội Quản lý TTXD quận lập hồ sơ, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục vi phạm. Sau khi kiểm tra xử lý, đơn vị thi công vẫn cố tình làm tiếp", ông Khánh thông tin.

Cũng theo ông Trần Quốc Khánh, phải đến ngày 17/11/2023, Đội quản lý TTXD mới lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các điểm vi phạm nêu trên. Theo quy trình, sau khi lập hồ sơ, phường sẽ trình UBND quận xin ý kiến. Hiện nay, phường yêu cầu chủ đầu tư ngừng toàn bộ việc xây dựng.

"Ban quản lý các KCN (tức KCN Hà Nội - Đài Tư - PV) rất lằng nhằng. Đôi khi đất của ông nhưng hợp đồng, liên kết với một đơn vị khác để người ta đứng ra cho thuê. Tất cả về mặt pháp lý, Ban quản lý các KCN đứng ra, còn đầu tư xây dựng, tổ chức cho thuê lại là đơn vị thứ 3. Vì vậy, việc thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm được thực hiện đối với Ban quản lý các KCN”, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi nói.

Theo ông Khánh, trường hợp theo đúng quy trình, nếu chủ đầu tư không bổ sung được giấy phép xây dựng, UBND phường Phúc Lợi tiếp tục có văn bản gửi quận, đề nghị có các biện pháp xử lý.

Khu đất vi phạm trật tự xây dựng.

Tại buổi làm việc, PV nêu vấn đề có hay không UBND phường Phúc Lợi “buông lỏng quản lý”, để xảy ra xây dựng không phép, vượt phép trong KCN Hà Nội - Đài Tư, trách nhiệm của cán bộ liên quan thế nào.

Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi nói: "Thẩm quyền của phường đã làm tròn trách nhiệm. Phường cũng chỉ ở mức độ yêu cầu, chứ không thể thiết lập hồ sơ xử lý được. Hơn nữa, do địa hình, đường đi lại giữa UBND phường và KCN vòng vèo, việc kiểm tra khó khăn. Đối với trách nhiệm, cán bộ liên quan, đang xử lý theo quy trình".

Nhằm thông tin khách quan, đa chiều nội dung liên quan, trong các ngày 7/12 và 21/12/2023, PVđã đến liên hệ làm việc với Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội. Tuy nhiên đến nay, đơn vị này vẫn chưa có phản hồi.

*Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin vụ việc.