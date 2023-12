Biết gì về Tập đoàn Thiên Minh Đức có Chủ tịch bị tạm hoãn xuất cảnh?

Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới đây có thông báo gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú TP Vinh, mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, do công ty này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.



Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group). (Ảnh: Báo Nghệ An).

Theo tìm hiểu, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group) được thành lập từ tháng 9/2001, có mã số thuế 2900471372, trụ sở chính tại số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Chu Thị Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa hay còn được gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.

Doanh nghiệp này vừa thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty.

Thiên Minh Đức đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Theo giới thiệu, lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức, khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Năm 2022, Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Ngoài ra, công ty còn là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi,...

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức có trụ sở chính tại Nghệ An. (Ảnh: Tiền Phong).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của Thiên Minh Đức là 10.583 tỷ đồng, tăng 86,6% so với con số 5,671 của năm 2019. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 4.455,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.127,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp gấp 9,6 lần vốn chủ sở hữu. Cụ thể, nợ phải trả của doanh nghiệp này là 9.584 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tính đến hết tháng 12/2021 là 999,6 tỷ đồng.

Tổng số nợ phải trả nợ ngắn hạn là 8.280 tỷ đồng, chiếm đến 86,4%, trong đó, vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn là 1.280 tỷ đồng. Còn nợ dài hạn là 1.303 tỷ đồng, toàn bộ số tiền nợ dài hạn là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Như vậy, tổng số vay và nợ thuế tài chính là 2.583 tỷ đồng.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thiên Minh Đức đạt 11.089 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2019. Trong khi đó, giá vốn bán hàng năm 2021 là 10.823 tỷ đồng, do vậy, lợi nhuận gộp chỉ 266 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 68,8 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Thiên Minh Đức chỉ còn hơn 23 tỷ đồng.

Tổng kho xăng dầu của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Trước khi rơi vào cảnh nợ thuế, Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng. Thậm chí, tổng số tiền mà doanh nghiệp này đóng góp vào ngân sách nhà nước còn cao gần gấp đôi đơn vị đứng thứ 2 là Công ty xăng dầu Nghệ An với 941 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2019, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức từng dính lùm xùm bán hơn 3.200 lít xăng kém chất lượng và bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính.

Thiên Minh Đức hiện mở rộng kinh doanh sang bất động sản với dự án Highway 5 Residences (TQ5) ở Gia Lâm (Hà Nội) và vụ thâu tóm Tổ hợp đô thị khách sạn Hà Nội Kim Liên tại Cửa Lò (Nghệ An).