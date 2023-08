Lỗ quý thứ 3 liên tiếp, doanh thu Đầu tư LDG thế nào?

Công ty CP Đầu tư LDG (mã: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với khoản lỗ quý thứ 3 liên tiếp.



Theo đó, doanh thu thuần của LDG trong kỳ ghi nhận đạt gần 331 triệu đồng, tương ứng giảm 97,5% so với cùng kỳ năm trước (13 tỷ đồng). Nguyên nhân là do doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu bán bất động sản trong quý này. Đáng chú ý là doanh thu thuần từ kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp âm hơn 176 triệu đồng do giá trị hàng bán bị trả lại hơn 667 triệu đồng. Đây cũng là mức doanh thu theo quý thấp nhất trong lịch sử niêm yết của LDG.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng không đáng kể với hơn 26 triệu đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 63 tỷ đồng (chủ yếu là khoản lãi chậm thanh toán). Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận tăng 50% lên gần 48 tỷ đồng do ghi nhận khoản lỗ gần 32 tỷ đồng trong hoạt động hợp tác đầu tư.

Kết quả, LDG lỗ ròng hơn 74 tỷ đồng trong quý II/2023 (cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 4 tỷ đồng). Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 1,04 tỷ đồng, giảm 99,3% so với cùng kỳ. Cộng với kết quả thua lỗ của quý I nên lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của LDG tiếp tục ghi nhận lỗ 144,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,7 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của LDG tại ngày 30/6/2023 tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm, lên gần 7.907 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.164,5 tỷ đồng, chiếm 52,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.552 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.105,7 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản và các khoản mục khác. Nợ phải trả của LDG tính đến cuối quý II/2023 là gần 4.809 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác (hơn 2.441 tỷ đồng).

Dãy nhà phố thuộc dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Ảnh: LDG.

Liên quan đến Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của LDG, giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tồn kho của dự án này là gần 464 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tại dự án là gần 152 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG vừa thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) đến ngày 31/8/2023 với lý do để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội. Được biết, trước đó, LDG thông qua kế hoạch tổ chức đại hội lần 3 vào ngày 25/7 bằng hình thức trực tuyến. Như vậy, LDG sẽ kéo dài hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu để tổ chức đại hội lần 3.

Trước đó, Đầu tư LDG liên tiếp không thể tổ chức đại hội thành công. Trong đó, đại hội lần 1 và lần 2 của doanh nghiệp này không thể diễn ra do không đủ tỷ lệ tham gia theo quy định.

Theo tài liệu đại hội, năm 2023, LDG đặt mục tiêu đạt 1.448 tỷ đồng doanh thu thuần (gấp 5,2 lần so với kết quả 2022) và 3,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo kế hoạch, công ty sẽ tiếp tục bàn giao nhà ở cho khách hàng tại khu căn hộ thông minh Saigon Intela ở Nam Sài Gòn; mở bán dự án khu căn hộ cao cấp LDG Sky; phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên gần 2.570 tỷ đồng,…

Ngoài việc tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng, LDG sẽ tìm kiếm và phát triển quỹ đất, đầu tư các dự án có tính khả thi cao. Ngoài ra, công ty cho biết sẽ tiếp tục phát triển phân khúc bất động sản trung và cao cấp.

Ngày 29/5/2023, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án gần 500 căn biệt thự, nhà liền kề xây trái phép tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) do Công ty CP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (quy định tại Điều 356, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017). Trước đó, tháng 4/2023, dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã bị Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng trái phép. Theo kết luận, thời điểm thanh tra, LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, phía LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự. 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Đồng thời, LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà cùng 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25% - 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi đó, dự này chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh bất động sản...