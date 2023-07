“Búp bê Uzbekistan” đẹp chuẩn thiên thần, netizen khen hết lời

Karimova Elina sinh năm 1998. Hot girl xinh đẹp này nổi tiếng nhờ những video hát cover được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Nhiều người lầm tưởng Karimova Elina là người Nga hay người Ukraine nhưng thực tế cô đến từ Uzbekistan. Năm 4 tuổi cô đã chuyển đến sống ở Hàn Quốc. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp với gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, mắt to long lanh cùng đôi môi căng mọng, Karimova Elina được mệnh danh là “búp bê Uzbekistan”. Vẻ đẹp của gái xinh Karimova Elina có được là nhờ pha trộn dòng máu khi cha mẹ cô là người Uzbekistan và Nga. Ngoại hình được đánh giá là hoàn hảo của Karimova Elina cũng khiến cô nhận một số câu hỏi liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp khẳng định cô không hề can thiệp "dao kéo". Chia sẻ về bí quyết giữ dáng cũng như chăm sóc da, Karimova Elina cho biết cô thường uống nhiều nước lọc và khuyên mọi người hãy bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày. Hiện tại, Karimova Elina đang là một trong số những người mẫu ảnh ngoại quốc được chú ý tại xứ sở kim chi. Karimova Elina nhận được các quảng cáo quần áo, mỹ phẩm hay tham gia một số chiến dịch khác. Không chỉ vậy, người đẹp còn sử dụng TikTok và đã có hơn 10 triệu người theo dõi. Cô cũng được biết tới ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Điều khiến cư dân mạng thích Elina hơn cả giọng hát của cô bạn là ngoài hình xinh đẹp đúng kiểu búp bê. Với sống mũi cao vời vợi, đôi mắt to sâu, gương mặt nhỏ nhắn, tóc nâu và vòng eo cực nhỏ... Elina toả sáng trong mọi khung hình. Cô gái lai Nga - Uzbekistan nổi tiếng với nhan sắc đẹp tựa tranh vẽ, còn thành thạo 4 thứ tiếng: Hàn, Nga, Nhật và Anh. Ảnh: IGNV

