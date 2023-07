Tú Trinh xinh đẹp thế nào... từng bị một đạo diễn gạ gẫm?

Phạm Thị Tú Trinh chính là một trong những người đẹp gây nhiều ấn tượng tại Miss World Vietnam 2023. Kết thúc hành trình, cô giành được danh hiệu Người đẹp bản lĩnh, Top 5 Người đẹp tài năng, Top 5 Người đẹp du lịch và Top 20 chung cuộc. Mới đây, Top 20 Miss World Vietnam 2023 tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện từng bị một đạo diễn khá có tiếng chuốc say, gạ gẫm và có ý đồ xấu. Theo đó, Tú Trinh kể: "Người đạo diễn đó đã tiếp cận Trinh với lý do công việc và hẹn đi uống cà phê để nói chuyện. Có cơ hội được làm việc với một người có tiếng trong ngành nên Trinh nhận lời. Sau đó, người này đề xuất từ việc uống cà phê sang ăn tối và chở Trinh đến một quán bia ở quận 2". "Người đẹp bản lĩnh" chia sẻ thêm, vị đạo diễn này cùng những đối tác ngồi bàn bên tới mời bia cô. Vì phép tôn trọng và lịch sự nên Tú Trinh nhận lời nhưng bị chuốc bia liên tục. Câu chuyện sau đó chuyển từ công việc sang chuyện tình cảm. Tú Trinh tự cảm thấy sai sót và thiếu đi kỹ năng từ chối để đến mức không thể uống thêm được nữa. Sau đó, vị đạo diễn thay vì chở cô về nhà lại đưa Trinh về căn hộ của người này. Nhận thấy không thể kháng cự mà phải đưa ra tín hiệu với vị đạo diễn này nên Tú Trinh đã gọi cho một người bạn tới đón và gửi định vị nơi cô đang đứng. Người đẹp Bình Phước chia sẻ sự việc diễn ra trước khi cô tham gia Miss World Vietnam 2023. Sau khi hành trình của cuộc thi kết thúc, Tú Trinh mới có đủ can đảm để chia sẻ câu chuyện này dù biết nó có thể ảnh hưởng đến công việc sau này hoặc cơ hội hợp tác với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Tú Trinh cảm thấy mình đủ may mắn và mạnh mẽ để vượt qua những cám dỗ đó. Người đẹp sinh năm 1999 hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho những cô gái như cô. Video chia sẻ câu chuyện Tú Trinh từng bị gạ gẫm khiến người đẹp nhận được nhiều lời động viên cũng như lời khen trước sự bản lĩnh, nhạy bén lẫn nhan sắc. Tú Trinh sở hữu số đo ba vòng 78-61-89 cm cùng gương mặt ưa nhìn, nụ cười ngọt ngào. Cô là người đẹp đa tài khi từng làm người mẫu, MC...Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

Phạm Thị Tú Trinh chính là một trong những người đẹp gây nhiều ấn tượng tại Miss World Vietnam 2023. Kết thúc hành trình, cô giành được danh hiệu Người đẹp bản lĩnh, Top 5 Người đẹp tài năng, Top 5 Người đẹp du lịch và Top 20 chung cuộc. Mới đây, Top 20 Miss World Vietnam 2023 tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện từng bị một đạo diễn khá có tiếng chuốc say, gạ gẫm và có ý đồ xấu. Theo đó, Tú Trinh kể: "Người đạo diễn đó đã tiếp cận Trinh với lý do công việc và hẹn đi uống cà phê để nói chuyện. Có cơ hội được làm việc với một người có tiếng trong ngành nên Trinh nhận lời. Sau đó, người này đề xuất từ việc uống cà phê sang ăn tối và chở Trinh đến một quán bia ở quận 2". "Người đẹp bản lĩnh" chia sẻ thêm, vị đạo diễn này cùng những đối tác ngồi bàn bên tới mời bia cô. Vì phép tôn trọng và lịch sự nên Tú Trinh nhận lời nhưng bị chuốc bia liên tục. Câu chuyện sau đó chuyển từ công việc sang chuyện tình cảm. Tú Trinh tự cảm thấy sai sót và thiếu đi kỹ năng từ chối để đến mức không thể uống thêm được nữa. Sau đó, vị đạo diễn thay vì chở cô về nhà lại đưa Trinh về căn hộ của người này. Nhận thấy không thể kháng cự mà phải đưa ra tín hiệu với vị đạo diễn này nên Tú Trinh đã gọi cho một người bạn tới đón và gửi định vị nơi cô đang đứng. Người đẹp Bình Phước chia sẻ sự việc diễn ra trước khi cô tham gia Miss World Vietnam 2023. Sau khi hành trình của cuộc thi kết thúc, Tú Trinh mới có đủ can đảm để chia sẻ câu chuyện này dù biết nó có thể ảnh hưởng đến công việc sau này hoặc cơ hội hợp tác với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Tú Trinh cảm thấy mình đủ may mắn và mạnh mẽ để vượt qua những cám dỗ đó. Người đẹp sinh năm 1999 hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho những cô gái như cô. Video chia sẻ câu chuyện Tú Trinh từng bị gạ gẫm khiến người đẹp nhận được nhiều lời động viên cũng như lời khen trước sự bản lĩnh, nhạy bén lẫn nhan sắc. Tú Trinh sở hữu số đo ba vòng 78-61-89 cm cùng gương mặt ưa nhìn, nụ cười ngọt ngào. Cô là người đẹp đa tài khi từng làm người mẫu, MC... Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong