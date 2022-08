Lộ diện “quán quân” thu tiền nhiều nhất từ du lịch 6 tháng đầu năm

Trên cơ sở dữ liệu từ Sở du lịch các địa phương cho thấy, trong 06 tháng đầu năm lượng khách du lịch lớn giúp các địa phương phục hồi và đang trên đà tăng trưởng du lịch một cách mạnh mẽ.

Nhiều địa phương thu hàng tỷ USD từ du lịch - Ảnh: baochinhphu.vn

Đứng đầu về lượng khách du lịch là TP. HCM. Địa phương này 06 tháng đầu năm đón 11 triệu lượt khách nội địa, tăng 43,1% so cùng kỳ năm trước, đạt 61,6% kế hoạch năm 2022, cùng với 478.000 lượt khách quốc tế, tăng 100% so với cùng kỳ, đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 49.681 tỷ đồng (khoảng 2,15 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022 đề ra.



Tiếp đến là TP. Hà Nội tổng lượng khách du lịch đến ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 211.000 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 8,4 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.200 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Thanh Hóa cũng đón được 6,8 triệu lượt khách, đạt 68,2% kế hoạch năm và tăng 131,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ du lịch ước đạt 11.555 tỷ đồng, tăng 2,61 lần so với 6 tháng đầu năm 2021, đạt 64,5% kế hoạch cả năm.

Quảng Ninh ước tính đón được 5,5 triệu lượt khách, gấp 2,2 lần cùng kỳ, tăng 19,57% so với kịch bản. Doanh thu du lịch ước đạt 12.129 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi du khách đến Quảng Ninh chi khoảng 2,2 triệu đồng.

Nhiều địa phương tăng trưởng về du lịch - Ảnh: Vietnam+

Nhóm các tỉnh khác đón lượng du khách thấp hơn nhưng nhìn chung đều vượt kế hoạch. Như Lâm Đồng đón hơn 3,7 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Thuận cũng đón trên 2,39 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 4.500 tỷ đồng.

Khánh Hòa đón 1,046 triệu lượt du khách, tăng 128,6% so với cùng kì năm 2021. Doanh thu du lịch ước đạt 5.549,7 tỷ đồng, tăng 209,44% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng ước đạt hơn 1,32 triệu lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước ước đạt 3.185 nghìn tỷ đồng, đẩy mức tăng doanh thu 6 tháng lên đến 54,3% (bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019).

Lào Cai đón 1,653 triệu lượt khách, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu dịch vụ du lịch đạt trên 5.700 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2021.

Thừa Thiên Huế đón hơn 771.000 lượt, doanh thu từ du lịch trong 6 tháng ước đạt 1.566 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Việt Nam đặt mục tiêu đón và phục vụ 65 triệu lượt khách du lịch , trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 60 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong tháng 5 và tháng 6/2022 lượng khách nội địa lần lượt đạt 12 triệu và 12,2 triệu lượt. Đây là lượng khách nội địa trong một tháng cao nhất tại Việt Nam những năm gần đây.

Nhờ đó, lượng khách du lịch nội địa 6 tháng đầu năm 2022 đạt 60,8 triệu lượt (gấp gần 1,4 lần cùng kỳ năm 2019), trong đó có khoảng 8,3 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 265.000 tỷ đồng.