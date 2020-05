Nội thất xịn như hạng C máy bay trên đoàn tàu 5 sao ở VN

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về một dự án tàu hỏa sang chảnh và mang hơi hướng quý tộc sắp được lăn bánh. Ảnh: Luxuo. Đoàn tàu có tên là The Vietage sẽ di chuyển từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn và ngược lại với mức giá dự kiến 4,2 triệu đồng cho các dịch vụ trọn gói đi kèm như nhà hàng, quầy bar... Ảnh: VGP Toa tàu khách cao cấp được chế tạo tại Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (Xe lửa Dĩ An) gồm 12 ghế ngồi. Ảnh: Luxuo. Bên cạnh 12 ghế, Vietage còn cung cấp các dịch vụ trọn gói đi kèm như ẩm thực tại nhà hàng, uống rượu tại quầy bar và massage thư giãn. Ảnh: Luxuo. Tàu Vietage có hành trình khứ hồi hàng ngày giữa Đà Nẵng và Quy Nhơn dọc theo miền duyên hải Nam Trung Bộ, mang đến cho hành khách những trải nghiệm du lịch sang trọng đầy lý thú. Ảnh: Luxuo. Dự kiến, đoàn tàu du lịch hạng sang sẽ đón khách và khởi hành vào ngày 1/7/2020. Ảnh: Luxuo. Những hình ảnh được công bố tuy mới chỉ ở khâu phối cảnh 3D nhưng thực sự có thể gây choáng ngợp cho các tín đồ đam mê du lịch. Ảnh: Baodansinh. Trước đó, đoàn tàu SE3/4 có chất lượng 5 sao Hà Nội - Sài Gòn cũng được đưa vào vận hành từ năm 2018. Ảnh: Tiền phong. Tàu được làm bằng công nghệ và vật liệu cao cấp giúp giảm độ rung lắc và sang trọng. Ảnh: Tiền phong. Đặc biệt, toa ghế ngồi được thiết kế không khác gì khoang máy bay với ghế bọc da và có độ ngả vô cùng thoải mái. Ảnh: Baodansinh. Giường nằm trên tàu cũng rất đẹp. Ảnh: Baodansinh. Nhà vệ sinh sạch sẽ và sang trọng như khách sạn. Ảnh: Baodansinh. Video: Tàu du lịch bị đắm tại Tuần Châu. Nguồn: VTC1.

