Lộ diện nhà thầu trúng gói nâng cấp đường sắt hơn 318 tỷ

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông vận tải) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-VNT2-03 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1241+990 - Km1314+930, tỉnh Khánh Hòa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.



Theo đó, nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt - Công ty CP Công trình 6 - Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội với giá trúng thầu 318,899 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán là 319,188 tỷ đồng), giảm 0,289 tỷ đồng so với giá dự toán, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,09%; thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 10/3/2023 với 1 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Chân dung nhà thầu trúng gói nâng cấp đường sắt hơn 318 tỷ đồng (ảnh minh họa: Internet).

Trong liên danh trúng thầu , tìm hiểu được biết, Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) tiền thân là Công ty Công trình đường sắt, được cổ phần hóa theo Quyết định số 3745/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2004. Doanh nghiệp được thành lập ngày 25/5/2005, có địa chỉ trụ sở chính tại tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội và hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, gồm: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi. Người đại diện pháp luật công ty là ông Tạ Hữu Diễn, Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Phúc, Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ của công ty là 320 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, kết thúc năm 2022, RCC ghi nhận 456,3 tỷ đồng doanh thu, đạt 40% kế hoạch đặt ra, giảm 19,1% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 25,5 tỷ đồng, giảm 63,2% và bằng 26,8% mục tiêu kế hoạch. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của RCC đạt 858,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 55%, tương đương 477,1 tỷ đồng. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, RCC đặt mục tiêu doanh thu 950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.

Ghi nhận dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt đã tham gia 32 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 8.492,9 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 89,03%.

Trong đó, RCC từng trúng nhiều gói thầu cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM do Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Đơn cử, đầu năm 2023, RCC liên danh cùng 3 nhà thầu gồm: Công ty CP công trình Long Hưng – Công ty Cp đường sắt Vĩnh Phú – Công ty CP đường sắt Phú Khánh trúng Gói thầu XL-NTSG2-02. Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1454+917 - Km1613+510 thuộc tỉnh Bình Thuận với giá 441,235 tỷ đồng. Gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM. Thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày.

Ngoài các dự án đường sắt, RCC cũng tham gia thực hiện một số gói thầu cao tốc Bắc - Nam. Cụ thể, trong tháng 2/2023, RCC liên danh cùng 4 nhà thầu khác được chỉ định trúng gói thầu số 11-XL Thi công xây dựng đoạn Km0+200 - Km19+800 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Giá trúng thầu là 3.253,35 tỷ đồng.

Mặt khác, trước đó, đầu tháng 1/2023, RCC cũng góp mặt tại gói thầu XL2 Thi công xây dựng đoạn Km708+350 - Km740+884,83 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Theo đó, liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 – RCC được chỉ định trúng gói thầu nêu trên với giá hơn 2.888,34 tỷ đồng.

Thông tin liên quan, RCC đang niêm yết trên sàn Upcom từ tháng 12/2016 với giá cổ phiếu 22.000 đồng/CP (tính đến phiên ngày 11/4/2023). Tuy nhiên, vào tháng 10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 293/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC). Theo đó, đơn vị này bị phạt tiền 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC quý 1/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3/2020…

Trong khi đó, Công ty CP Công trình 6 có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tổ 36, thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, do ông Phan Hồng Ngọc, Tổng Giám đốc công ty làm đại diện pháp luật. Công ty được thành lập ngày 29/9/2003, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt.

Trong lịch sử đấu thầu của mình, Công ty CP Công trình 6 được công bố đã tham gia 50 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 820,8 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,58%. Trong đó, tại chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV, Công ty CP Công trình 6 được công bố trúng 11 gói thầu sửa chữa đường sắt (với tổng giá trị trúng thầu gần 136 tỷ đồng); tại Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 trúng 4/4 gói thầu (tổng giá trị trúng thầu 82,55 tỷ đồng); tại Công ty CP đường sắt Hà Thái trúng 4/4 gói thầu (tổng giá trị trúng thầu 16,25 tỷ đồng); tại Ban Quản lý dự án 85 trúng 1 gói thầu (tổng giá trị trúng thầu 283,4 tỷ đồng)…

Cùng có ngành nghề kinh doanh chính xây dựng công trình đường sắt, thành viên còn lại trong liên danh là Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội được thành lập ngày 28/3/2005, có trụ sở tại số 19, ngõ 2, phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Tới.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội đã tham gia 49 gói thầu, trong đó trúng 47 gói, trượt 2 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 1.026,8 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,53%.

Tại Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu), Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội được công bố trúng 3/3 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 623,5 tỷ đồng. Trong đó, hiện Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội đang thực hiện Gói thầu XL-HNV2-01 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km19+850 - Km140+478 (từ TP Hà Nội đến tỉnh Thanh Hóa) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – TPHCM với giá trúng thầu 246,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 710 ngày.