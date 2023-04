Không quân Nga phá hủy cầu Ukraine bằng một đòn đánh chính xác

Ngày 9/4, phóng viên hãng thông tấn quân sự Nga thông báo, máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga đã phóng tên lửa không đối đất Kh-29T phá hủy cây cầu bắc qua sông Sudost ở tỉnh Chernihiv, miền Bắc Ukraina. Phía Nga cho rằng, cây cầu này đã giúp các đặc vụ từ Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ tỉnh Bryansk của Nga để phá hoại. Có thể thấy, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu rất chính xác. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn một năm qua, những vụ tấn công chính xác cao như vậy của Nga vẫn rất hiếm. Cách hiệu quả nhất để phá hủy cầu bằng biện pháp quân sự là sử dụng thuốc nổ hoặc các thiết bị nổ khác. Bằng cách đặt chất nổ trên một nhịp cầu, khiến cấu trúc của cây cầu mất khả năng chịu lực và sụp đổ. Trong thực tế tác chiến, quân đội có thể sử dụng nhiều loại thuốc nổ khác nhau như thuốc nổ C4, thuốc nổ TNT, thuốc nổ bột nhôm.. và cũng có thể sử dụng các loại vũ khí như tên lửa, bom để phá hủy cầu. Đồng thời, bên tấn công cũng có thể sử dụng các phương pháp đặc biệt như khoan nhồi thuốc nổ để đảm bảo thuốc nổ có thể kích nổ ở những phần yếu của kết cấu cầu, để đảm bảo đạt hiệu quả phá hủy lớn nhất. Từ góc độ ném bom của lực lượng không quân, số lượng tên lửa hoặc bom dẫn đường chính xác cần thiết để phá hủy hoàn toàn một cây cầu phụ thuộc vào các yếu tố như loại, kích thước, vật liệu, cấu trúc của cây cầu và loại, sức mạnh và độ chính xác của vũ khí mà bên tấn công sử dụng. Thông thường, có thể cần nhiều tên lửa hoặc bom dẫn đường chính xác để phá hủy một cây cầu. Ví dụ, những cây cầu nhỏ hơn có thể chỉ cần một hoặc một vài quả bom dẫn đường có độ chính xác cao, trong khi những cây cầu lớn hơn, chắc chắn hơn có thể cần nhiều tên lửa hoặc bom hơn để phá hủy. Tấn công các trụ cầu là phương pháp phá hủy phổ biến vì các trụ đỡ cầu là phần yếu nhất của kết cấu cầu, tấn công các trụ này có thể khiến cầu mất khả năng chịu lực và bị sập. Vì vậy, tấn công trụ là phương pháp hữu hiệu khi tấn công cầu. Tuy nhiên, tấn công trụ cầu không phải là cách duy nhất khi bên tấn công có thể áp dụng các chiến thuật khác nhau tùy thuộc vào tình huống mục tiêu và loại vũ khí được sử dụng. Ví dụ, bên tấn công có thể lựa chọn tấn công vào các bộ phận quan trọng khác như xích cáp treo, dầm chính của cầu để phá hủy cầu. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân Đồng minh đã áp dụng chiến thuật ném bom quy mô lớn ở Châu Âu và Châu Á, phá hủy nhiều cây cầu quan trọng. Năm 1967, Không quân Israel đã phá hủy thành công một cây cầu quan trọng gần thành phố Alexandria của Ai Cập trong Chiến tranh Sáu ngày, ngăn chặn quân đội Ai Cập tấn công Bán đảo Sinai. Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Không quân Mỹ đã phá hủy thành công cây cầu ở Monte Carlin ở Iraq, ngăn chặn quân đội Iraq tấn công lực lượng Mỹ ở vùng Vịnh. Năm 1999, trong cuộc ném bom của NATO vào Serbia, Không quân NATO đã ném bom và phá hủy thành công nhiều cây cầu của Serbia, làm tê liệt giao thông. Vào cuối những năm 1970, Liên Xô bắt đầu phát triển một loại tên lửa không đối đất mới để thay thế tên lửa không đối đất Kh-23 đã lạc hậu. Trong quá trình phát triển tên lửa Kh-29, Liên Xô đã áp dụng công nghệ dẫn đường laser bán chủ động công nghệ mới, giúp nâng cao đáng kể độ chính xác khi ra đòn của tên lửa. Ngoài ra, tên lửa Kh-29 còn sử dụng kết cấu động cơ và cánh nâng khí động học tiên tiến, giúp nâng cao khả năng bay và tầm bắn của tên lửa. Phần chiến đấu của tên lửa cũng được cải tiến, nâng cao sức phá hủy của Kh-29. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào đầu thập niên 1990, quá trình phát triển tên lửa không đối đất hạng nặng Kh-29 bị đình trệ một thời gian do thiếu kinh phí. Tuy nhiên, sau này Nga vẫn tiếp tục cải tiến và nâng cấp loại tên lửa này. Năm 1999, Không quân Nga được trang bị loại tên lửa Kh-29T mới, sử dụng động cơ và hệ thống dẫn đường cải tiến, độ chính xác khi tấn công được cải thiện đáng kể. Kể từ đó, Nga đã liên tục phát triển nhiều phiên bản tên lửa Kh-29 khác nhau, bao gồm Kh-29TE, Kh-29L, Kh-29MP, v.v. Trong những năm gần đây, khi Nga tiến hành hiện đại hóa quân đội, tên lửa Kh-29 đã được cải tiến và nâng cấp nhiều hơn. Ví dụ, Nga đã phát triển một loại tên lửa Kh-29M mới, sử dụng công nghệ dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh tiên tiến; độ chính xác khi tấn công của nó đã đạt tới trong vòng 5 mét. Ngoài ra, Nga cũng phát triển loại tên lửa mới Kh-29TD, có tầm bắn và sức sát thương lớn hơn. Nga cũng có nhiều kinh nghiệm và tích lũy công nghệ chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác, nhưng so với các nước phương Tây, chất lượng và tính năng của vũ khí dẫn đường chính xác của họ vẫn còn kém hơn, bởi các lý do như sau: Thứ nhất là sự lạc hậu về trình độ công nghệ: Trình độ khoa học công nghệ của Nga còn kém các nước phương Tây về công nghệ dẫn đường chính xác cao. Do đó, Nga phải đối mặt với những hạn chế về công nghệ khi chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác. Thứ hai là kinh phí không đủ; Nga đã đầu tư tương đối ít vào việc chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác. Ngược lại, các nước phương Tây đã đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển và sản xuất vũ khí so với Nga. Kết quả là Nga thường không thể có được sự hỗ trợ đầy đủ về tài chính và kỹ thuật khi sản xuất vũ khí có độ chính xác cao. Cuối cùng, Nga cũng gặp một số vấn đề nhất định trong việc bảo trì, bảo dưỡng vũ khí. Do những khó khăn về kinh tế và thiếu kinh phí, Nga không thể thực hiện việc chăm sóc và bảo dưỡng đầy đủ các loại vũ khí dẫn đường chính xác của mình, điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu quả hoạt động của chúng. Tiêm kích bom Su-34 Nga sử dụng tên lửa không đối đất Kh-29T phá hủy cây cầu bắc qua sông Sudost gần làng Gremyach ở vùng Chernihiv của Ukraine.

