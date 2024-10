Lộ diện doanh nghiệp chi 255 tỷ mua công ty con của DLG

Cổ phiếu Đức Long Gia Lai nhận cảnh báo



Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có công văn gửi DLG, sàn HoSE lưu ý về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.



Theo thông báo của HoSE, ngày 4/4/2024, HoSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu DLG từ diện cảnh báo sang kiểm soát từ 11/4/2024 do Báo cáo tài chính kiểm toán của đơn vị này trong 2 năm gần nhất (2022-2023) có lợi nhuận sau thuế là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ 2 năm liên tiếp (2022-2023).



Đến ngày 28/9/2024, HoSE đã nhận được báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 của Đức Long Gia Lai vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại từ. Theo quy đinh, HoSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu DLG sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tiếp tục có ý kiến kiểm toán loại trừ.



Trước đó, HoSE cũng ra quyết định đưa cổ phiếu DLG vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2024 với lý do Đức Long Gia Lai chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 15 ngày so vớ quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định. Giá cổ phiếu DLG đang giao dịch ở mức chỉ 1.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm khoảng 22% so với hồi cuối năm ngoái.