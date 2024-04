Lỗ 27 tỷ đồng năm 2023, doanh thu Điện lực Miền Trung sụt mạnh

Trong báo cáo, LEC cho biết Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, nhưng chi phí lãi vay trong năm tăng mạnh so với năm 2022, dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 bị lỗ 27.057 triệu đồng, tương đương giảm 204,49% so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra.

Về tình hình đầu tư, thực hiện dự án, LEC không có các khoản đầu tư lớn trong năm qua. Các chỉ tiêu tài chính trong BCTC năm 2023 đều có biến động, cụ thể:

Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh năm 2023 tăng nhẹ so với năm 2022 lần lượt đạt các mức 1,41 lần và 1,34 lần. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn giảm 22,46% và nợ ngắn hạn giảm 27,15%.

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 của LEC chỉ đạt 104,34 tỷ đồng, giảm 42,37% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của LEC bị lỗ 27.057 triệu đồng chủ yếu do doanh thu hoạt động giảm mạnh, đồng thời chi phí lãi vay trong năm tăng. Do đó, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời như tỷ suất lợi nhuận thuần, ROA, ROE đều giảm mạnh so với năm 2022.