Lỗ nặng 276 tỷ đồng, Tôn Đông Á rút hồ sơ niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa nhận được công văn của CTCP Tôn Đông Á về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu.

Tôn Đông Á cho biết lý do xin rút hồ sơ là vì tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 toàn ngành nói chung và Công ty nói riêng không khả quan. Công ty chưa đáp ứng được các điều kiện niêm yết theo quy định tại điểm a và điểm c Khoản 1 Điều 109 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Như vậy, HoSE sẽ ngừng việc xem xét hồ sơ niêm yết của Tôn Đông Á. Trường hợp Công ty nộp lại hồ sơ, HoSE thực hiện xem xét hồ sơ lại từ đầu.

Tôn Đông Á được thành lập từ năm 1998 với sản phẩm chính là tôn mạ dùng trong xây dựng. Hiện tại, Tôn Đông Á có 2 nhà máy tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Đồng An 2 thuộc tỉnh Bình Dương, với công suất hàng năm lên đến 850.000 tấn. Tôn Đông Á giữ thị phần tôn mạ lớn thứ 2 tại Việt Nam năm 2020 ở mức 16%, chỉ sau Hoa Sen (HSG). Nếu tính riêng thị trường nội địa, Tôn Đông Á cũng thường xuyên là công ty lớn thứ 2 có thị phần khoảng 17% -18% trong 3 năm qua.