Lãnh đạo bị bắt, Cadovimex làm ăn thế nào?

Trước đó, liên quan đến vụ án lừa đảo tại Cadovimex, ngày 27/7, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Thành Tiên (SN 1962, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cadovimex).

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Ngô Văn Phăng, cựu Chủ tịch HĐQT Cadovimex; khởi tố cho tại ngoại bị can Võ Hùng Cường, cựu Phó Tổng giám đốc và bị can Dương Văn Tường, cựu kế toán trưởng Cadovimex.

Ngoài ra, nhiều cán bộ ngân hàng liên quan đến vụ án này cũng đã bị khởi tố, trong đó một số bị bắt giam, một số được cho tại ngoại và có 2 cán bộ bị truy nã.