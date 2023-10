Chứng khoán HSC báo lãi 9 tháng giảm mạnh, cho vay ký quỹ hơn 11.331 tỷ

CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC, HoSE: HCM) công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với d

oanh thu hơn 823 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,5% so với cùng kỳ 2022.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 224 tỷ đồng, chiếm 35% tổng doanh thu HSC. Trong quý 3/2023, hoạt động môi giới tăng mạnh do thanh khoản thị trường cải thiện so với các quý trước và ở mức cao hơn so với kỳ vọng đầu năm. HSC cho biết đã tận dụng tốt nhịp tăng trưởng giao dịch của thị trường để duy trì thị phần và tăng trưởng dư nợ cho vay ký quỹ.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ chiếm 292 tỷ đồng, tương đương 46% tổng doanh thu HSC. Tính đến ngày 30/9/2023, dư nợ cho vay ký quỹ của HSC hơn 11.331 tỷ đồng, tăng 28% so với cuối quý 2/2023 và tăng 54% so với đầu năm.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 110 tỷ đồng, đóng góp 17% vào tổng doanh thu HSC. Kết quả của hoạt động tự doanh chịu tác động không nhỏ bởi biến động mạnh và khó lường của thị trường trong 9 tháng đầu năm.