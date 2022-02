Lạng Sơn: Đền bù 70.000 VNĐ/m2 đất Dự án KĐT Mai Pha, người dân “khó đồng thuận”

Khu đô thị mới Mai pha, thành phố Lạng Sơn là dự án được thực hiện theo Họp đồng thực hiện dự án đầu tư số 18/2020/HĐ-NĐT/UBND- HP&HS ngày 09/3/2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát với Công ty TNHH Hà Sơn, thuộc dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.

Dự án có vị trí nằm tại cửa ngõ phía Nam thành phố Lạng Sơn, ba mặt giáp sông Kỳ Cùng và được kết nối với trung tâm thành phố Lạng Sơn qua các tuyến đường trục chính như: Đường Hùng Vương, đường Bà Triệu. Tổng diện tích đất bị thu hồi thuộc dự án là 91,73 ha, số đối tượng bị ảnh hưởng gồm 603 hộ gia đình và 03 tổ chức, tổng mức đầu tư khoảng 3.380 tỷ đồng, với thời gian thực hiện dự án 6 năm.

Dự án KĐT Mai Pha - Lạng Sơn được cho là điểm nhấn đáng chú ý của TP. Lạng Sơn

Được biết, sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt dự án sẽ tạo thành một điểm nhấn, một biểu tượng mới của thành phố Lạng Sơn.

Thế nhưng, quá trình đo đạc, kiểm đếm diện tích đất thu hồi cho dự án KĐT Mai Pha đã gặp phải nhiều phản ứng gay gắt từ phía người dân. Đến nay, sau gần 2 năm, nhiều hộ dân vẫn chưa đồng thuận với cách áp giá đền bù về giá đất… Cụ thể, giá đất được tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 2394/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, giá đất nông nghiệp (chiếm phần lớn diện tích đất thu hồi) được bồi thường cao nhất tại đây là 70.000 đồng/m2.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND thành phố Lạng Sơn đã nhận rất nhiều kiến nghị của các hộ dân với nội dung: Các hộ gia đình bị thu hồi đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đề nghị xem xét bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, không ít hộ gia đình bị thu hồi đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đề nghị được xem xét bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên được biết, hiện tại, cùng trên địa bàn xã Mai Pha đang triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn. Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, ngoài chính sách bồi thường theo giá đất cụ thể thì còn được bổ sung hỗ trợ giá trị chênh lệch giữa 02 phương án bồi thường, hỗ trợ tính theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND (hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất bằng 50% giá đất ở liền kề theo bảng giá đất hàng năm) và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND theo Thông báo số 350/TB-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh (hỗ trợ khác bằng 02 lần giá đất nông nghiệp). Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với 01m2 đất nông nghiệp tối đa là 674.000 đồng/m2.

Dự án đã bước đầu tiến hành đổ đất, san lấp dù còn gặp vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

Trên địa bàn phường Đông Kinh (địa phương nằm giáp ranh với xã Mai Pha), hiện đang thực hiện dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, ngoài chính sách bồi thường theo giá đất cụ thể cũng được hỗ trợ giá trị chênh lệch giữa 02 phương án bồi thường, hỗ trợ tính theo Quyết định số 12/2015/QD-UBND và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với 01m2 đất nông nghiệp tối đa khi đáp ứng đủ các điều kiện là 1.334.000 đồng/m2.

Đặt lên bàn cân so sánh thì giá bồi thường 70.000 đồng/m2 tại dự án KĐT mới Mai Pha chỉ là con số rất nhỏ so với 674.000 đồng/m2 tại dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn và 1.334.000 đồng/m2 tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu. Mức chênh lệch này khiến người dân xã Mai Pha cảm thấy thiệt thòi về quyền lợi chính đáng mình được hưởng.

Phong viên được biết, UBND xã Mai Pha đã đề xuất, kiến nghị UBND TP. Lạng Sơn theo hướng đề nghị chủ đầu tư dự án có phương án hỗ trợ thêm cho người dân ngoài phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định nhằm đảm bảo tính công bằng giữa những dự án đã thực hiện và đang thực hiện trên địa bàn xã. Đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư riêng cho địa bàn thành phố, do sự khác biệt về giá trị giữa đất thành phố và các huyện trong tỉnh.