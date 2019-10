Lâm Viên Complex “lùa” dân vào ở dù chưa nghiệm thu PCCC, BĐS AZ im lặng đến lạ?!

Liên quan đến việc dự án AZ Lâm Viên Complex (số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội), do Công ty CP bất động sản AZ làm chủ đầu tư sau cả thập kỷ chậm tiến độ, đến nay, dự án vừa cơ bản hoàn thiện nhưng chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình, nghiệm thu PCCC chủ đầu tư AZ Lâm Viên Complex đã “lùa” người dân vào ở gây nguy hiểm, đe dọa mạng sống nhiều người đang khiến dư luận xôn xao.

Tòa nhà Lâm Viên Complex (số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Để đa chiều, khách quan các thông tin liên quan ngày 8/10, PV Kiến Thức đã đến liên hệ, đặt lịch làm việc với Công ty CP bất động sản AZ. Tuy nhiên, đến nay (ngày 16/10), sau một tuần trôi qua thay vì chia sẻ thông tin cởi mở, khách quan với truyền thông thì chủ đầu tư dự án AZ Lâm Viên Complex lại chọn cách im một cách khó hiểu.



Khi PV chủ động liên hệ lại số điện thoại của bất động sản AZ, nhân viên Công ty tiếp tục thông báo rằng: “Lãnh đạo bận đi vắng…”?!.

Nhiều hạng mục tại tòa nhà Lâm Viên Complex đang gấp rút hoàn thiện. (Ảnh chụp ngày 8/10).

Thang máy lên xuống tòa nhà.

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra dự án AZ Lâm Viên Complex cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm. Ngoài việc có thêm nhiều hộ dân sinh sống tại các căn hộ bên trong tòa nhà khi hệ thống PCCC chưa hoàn thiện, chưa được cơ quan chức năng chứng nhận an toàn, thì tại tầng hầm tòa nhà, Công ty CP bất động sản AZ còn xây thêm “buồng thoát hiểm” với diện tích khoảng 20m2, công trình này ngoài hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được duyệt. Tại tầng 3 có câu lạc bộ gym đang hoạt động.

Cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy đã tiến hành xử phạt Công ty bất động sản AZ số tiền 75 triệu đồng vì hành vi không hoàn thiện giấy phép PCCC theo quy định nhưng đã đưa người dân vào ở. Đồng thời, yêu cầu bất động sản AZ phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Thời hạn khắc phục hậu quả là 15 ngày.

Trước các sai phạm của dự án AZ Lâm Viên Complex, luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) từng phải thốt lên với PV Kiến Thức rằng: “Sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư (tức Công ty cổ phần bất động sản AZ - PV) ở đây là rất rõ. Bất động sản AZ đã bất chấp sự an toàn của người dân khi mở cửa cho họ vào ở khi mà ngôi nhà chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khác của Bộ Xây dựng đã quy định”.