BĐS AZ “vô trách nhiệm” khi Lâm Viên Complex chưa nghiệm thu PCCC đã “lùa” dân vào ở

Thông tin về sự việc Công ty cổ phần bất động sản AZ, là chủ đầu tư dự án AZ Lâm Viên Complex (địa chỉ số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình, nghiệm thu PCCC đã “lùa” người dân vào ở nên bị UBND quận Cầu Giấy xử phạt 75 triệu đồng đang gây sự chú ý của dư luận.



Trao đổi với PV Kiến Thức trước vấn đề trên, luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã phải thốt lên: “Sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư (tức Công ty cổ phần bất động sản AZ - PV) ở đây là rất rõ. Bất động sản AZ đã bất chấp sự an toàn của người dân khi mở cửa cho họ vào ở khi mà ngôi nhà chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khác của Bộ Xây dựng đã quy định”.

Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, ngoài việc xem xét hành vi vi phạm của chủ đầu tư tại dự án Lâm Viên Complex cơ quan chức năng cũng cần phải nhìn nhận về trách nhiệm quản lý của cấp chính quyền sở tại. Vị luật sư nhấn mạnh: “Ở đây đó có sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại, mà theo tôi đánh giá là rất nghiêm trọng”.

Theo vị luật sư, trong trường hợp Công ty cổ phần bất động sản AZ vẫn tiếp tục vi phạm , “lùa” cư dân vào ở khi dự án vẫn chưa được nghiệm thu công trình, chưa được nghiệm thu PCCC thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử phạt đối với chủ đầu tư này.

“Ngoài việc xử phạt chủ đầu tư cũng phải chú ý đến việc doanh nghiệp sẽ khắc phục hậu quả như thế nào, có tiến hành đồng bộ hệ thống PCCC, các vấn đề về chất lượng công trình theo quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng hay không?” - Vị luật sư chia sẻ.

Luật sư Trương Anh Tú chia sẻ thêm: “Trong những năm qua thị trường bất động sản cả nước nói chung, ở Hà Nội nói riêng đang diễn ra một cách nhốn nháo. Những nhà đầu tư bất chấp pháp luật, bất chấp tính mạng của người dân bằng việc chưa nghiệm thu hệ thống PCCC, cũng như nghiệm thu chất lượng của công trình như bất động sản AZ thường xuyên xảy ra.

Với quy định của Bộ Xây dựng, những ngôi nhà xây dựng phải đầy đủ các điều kiện thì Bộ mới phê duyệt để chủ đầu tư cho phép người dân đến ở. Trên thực tế để đáp ứng được tiến độ dự án đúng như đã ghi trong thỏa thuận hợp đồng giữa chủ đầu tư với khách hàng thì rất khó”.

Dự án AZ Lâm Viên Complex được khởi công xây dựng tháng 12/2009, dự kiến hoàn thành quý IV/2012.

Quy mô đầu tư xây dựng dự án bao gồm: Tổng diện tích khu đất 1.954m2; diện tích xây dựng khoảng 1.155,6m2; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 28.782 (không kể tầng hầm); mật độ xây dựng khối đế 59,1% và khối cao tầng 48,4%; hệ số sử dụng đất 14,7 lần; tầng cao trung bình 29 tầng (không kể 2 tầng hầm).

Tuy nhiên, sau khi khởi công, dự án chỉ thi công đến tầng 4, sau đó dừng thi công trong suốt 4 năm trời. Cuối năm 2013, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Vinaconex 1 đã rút toàn bộ máy móc khỏi công trường. Năm 2014, Vinaconex 1 bất ngờ rút lui, thay vào đó là sự xuất hiện của Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng với vai trò là nhà thầu mới của dự án. Sau khi thay đổi nhà thầu, dự án được khởi động trở lại. Thế nhưng, dự án khi thi công lên đến tầng 14 lại tiếp tục dừng lại.

Ngày 21/8/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5771/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên chuyển nhượng toàn bộ dự án Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên cho Công ty cổ phần bất động sản AZ.

Dự án có tổng mức đầu tư 690,6 tỷ đồng, bao gồm 138,12 tỷ đồng vốn tự có của chủ đầu tư (chiếm 20% tổng mức đầu tư); 552,48 tỷ đồng vốn huy động (chiếm 80%). Tiến độ dự án kéo dài từ quý IV/2013 - quý II/2018.

