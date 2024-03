Lãi tăng 188%, cổ phiếu Masco vẫn bị kiểm soát

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng (Masco; HNX: MAS) năm 2023 là 3,652 tỷ đồng, trong khi năm 2022 Công ty này chỉ có mức lợi nhuận sau thuế: 1,268 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận năm 2023 tăng so với năm 2022: 188%.



Theo giải trình của Công ty CP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng. Năm 2023 các hoạt động của Công ty đã tăng trưởng trở lại, lượng khách qua đường Hàng không tăng mạnh ở các sân bay nơi Công ty có cơ sở kinh doanh, vì vậy doanh thu các lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực Hàng không của Công ty tăng cao hơn rất nhiều so với năm 2022. Doanh thu và các khoản thu nhập của năm 2023 so với năm 2022 đạt: 138,31% tức tăng so với cùng kỳ: 38,31% tương ứng mức doanh thu vượt cùng kỳ: 40,59 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu lĩnh vực cung ứng suất ăn so với cùng kỳ tăng: 87,33% tương ứng: 48,02 tỷ đồng. Doanh thu lĩnh vực thương mại cũng tăng: 2,72% tương ứng: 272 triệu đồng. Tuy lĩnh vực đào tạo nghề lái xe ô tô, mô tô do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn doanh thu giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tốc độ giảm doanh thu lĩnh vực này thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của các lĩnh vực suất ăn, thương mại nên tổng thể cả năm 2023 doanh thu toàn công ty đã tăng cao so với cùng kỳ, góp phần làm tăng lợi nhuận của công ty năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Cổ phiếu vẫn bị kiểm soát

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng, thế nhưng Công ty CP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng vẫn nhận được Quyết định số 112/QĐ-SGDHN về việc cổ phiếu MAS tiếp tục duy trì diện bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán là số âm.

Theo giải trình của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng về tình trạng khắc phục chứng khoán bị kiểm soát, công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực liên quan đến ngành Hàng không như: cung ứng suất ăn máy bay cho các hãng Hàng không trong và ngoài nước, bán hàng thương mại tại các sân bay miền Trung, đào tạo nghề lái xe ôtô, môtô... Trong giai đoạn từ 2020 đến 2022 các lĩnh vực kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề của đại dịch Covid-19. Cụ thể trong hai năm 2020 và 2021 Công ty bị thua lỗ liên tiếp với tổng giá trị: 27,02 tỷ đồng.

Tuy các năm 2022, 2023, nền kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng bước đầu hồi phục. Tuy nhiên đối với ngành Hàng không, các chuyến bay quốc tế chưa phục hồi, đồng thời các hãng Hàng không thực hiện chính sách tiết kiệm, cắt giảm chi phí nên ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của Công ty từ lĩnh vực này.

Ngoài ra lĩnh vực đào tạo dạy nghề bị tác động bởi khó khăn chung của nền kinh tế nên nhu cầu học lái xe suy giảm dẫn đến doanh thu lĩnh vực này giảm. Bên cạnh việc thực hiện quy trình đào tạo lái xe theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải đã làm tăng chi phí đào tạo nên lĩnh vực này có mức lợi nhuận thấp. Những nguyên nhân này là yếu tố chính làm cho mức lợi nhuận của Công ty trong các năm 2022, 2023 thấp, chưa thể bù đắp thua lỗ của các năm trước.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Masco cho biết vẫn đang tiếp tục thực hiện chính sách tái cơ cấu toàn bộ các mảng hoạt động SXKD. Trong đó, tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả các lĩnh vực hiện đang có lãi, tăng cường kiểm soát chặt chẽ những đơn vị kinh doanh có hiệu quả thấp, đề ra các chính sách khoán (trong lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô, mô tô) để thu hút học viên, nâng cao nguồn thu. Thực hiện các chính sách Marketing cũng như chiết khấu linh hoạt để ký kết được Hợp đồng cung cấp suất ăn cho các hãng Hàng không nước ngoài đang bay đến các sân bay miền Trung, phát triển thêm các mảng kinh doanh ngoài ngành Hàng không để tận dụng năng lực cơ sở hạ tầng hiện có nhằm gia tăng doanh thu.

Với những chính sách quyết liệt này cùng với triển vọng tăng trưởng của ngành Hàng không trong những năm đến, Masco khẳng định tin tưởng vào sự phục hồi phát triển và sẽ tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo, từng bước giảm các khoản lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính trong thời gian ngắn nhất.