Chứng khoán ngày 13/6: VTP, GAS và VNM có nên đầu tư?

VTP (Khuyến nghị Phù hợp thị trường): Giá nhiên liệu giảm giúp biên lợi nhuận tăng

Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) thêm 3,6% lên 34.600 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 28% trong 2 tháng qua và tăng 43% so với đầu năm.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu nhờ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-20 25 cao hơn 0,1% (tương ứng là 1,2%/-0,8%/0,2% cho năm 2023/24/25), đến từ dự báo lợi nhuận gộp giai đoạn 2023F-25 cao hơn 14% so với báo cáo trước đó của chúng tôi cho mảng dịch vụ nhờ chi phí nhiên liệu dự kiến giảm bù đắp cho dự báo chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao hơn 29% của dự báo trước đó chúng tôi do chi phí lao động cao hơn dự kiến.

\Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 18,6 nghìn tỷ đồng (-14% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 370 tỷ đồng (+44% YoY). Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ bị ảnh hưởng bởi doanh thu giao dịch giảm 37% YoY trong khi lợi nhuận phục hồi từ mức cơ sở thấp và được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp cao hơn từ mảng dịch vụ.

Rủi ro: Cuộc chiến giá cả trong ngành chuyển phát nhanh kéo dài; đầu tư không hiệu quả vào các mảng kinh doanh mới; tác động tiêu cực đáng kể từ suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến tiêu dùng.

GAS (Khuyến nghị Mua): Triển vọng dài hạn tươi sáng

Chứng khoán KB : Trong 1Q2023, doanh thu giảm 20.5% YoY do giá cả các mặt hàng làm tham chiếu giá bán sản phẩm (FO, LPG) giảm mạnh. Sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ do hoạt động sản xuất của nhóm khách hàng công nghiệp suy yếu. LNST chỉ giảm 2.2% YoY do lợi nhuận từ nhóm khách hàng nhà máy điện và đạm ổn định.

Chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ hồi phục kể từ cuối 2Q2023 khi thế giới bước vào mùa cao điểm tiêu thụ mùa hè. Từ tháng 07/2023, khối OPEC+ sẽ cắt giảm tới 4.66 triệu thùng/ngày, tương đương với khoảng 4.6% nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tồn kho dầu thô thế giới có thể sẽ ghi nhận mức giảm liên tục từ 3Q tới cuối năm 2023 do hệ quả từ các quyết định cắt giảm sản lượng từ khối OPEC+.

Kho LNG Thị Vải giai đoạn 1 đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động thử nghiệm trong cuối 2Q2023. Trong tháng 05/023, GAS đã chào mua lô LNG đầu tiên của Việt Nam và sẽ nhận hàng từ ngày 01/06 đến ngày 31/07. Chúng tôi ước tính khoảng 10- 15 USD/mmBTU sẽ là khoảng giá nhập khẩu LNG hợp lý để các dự án nhà máy điện khí có thể đạt hiệu quả kinh tế trong dài hạn. Tới 2Q2023, giá LNG trên thị trường châu Á và châu Âu đã sụt giảm mạnh xuống mức 11-13 USD/mmBTU do không còn tình trạng giành giật khí đốt giữa châu Âu và châu Á như trong năm 2022. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng dự báo giá LNG châu Á sẽ giao động dưới mức 15 USD/mmBTU trong nửa sau năm 2023 và 2024.

Dựa trên định giá FCFF, triển vọng kinh doanh dài hạn cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GAS. Giá mục tiêu là 118,000 VNĐ/cổ phiếu với mức upside 25.9% so với giá tại ngày 09/06/2023.

VNM (Khuyến nghị Trung lập): Doanh thu nội địa tiếp tục suy yếu

Chứng khoán SSI : VNM công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 13,9 nghìn tỷ đồng (+0,3% svck, -7,6% so với quý trước) và 1,9 nghìn tỷ đồng (-16,5% svck, +2% so với quý trước), thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Doanh thu trong nước tiếp tục gặp thách thức do tâm lý người tiêu dùng yếu và cạnh tranh gay gắt. Trong năm 2023, công ty đặt kế hoạch đạt doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 63,4 nghìn tỷ đồng (+5,5% svck) và 8,6 nghìn tỷ đồng (+0,5% svck).

Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2023 để phản ánh điều kiện thị trường chung chưa có nhiều khởi sắc. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2023 lần lượt đạt 63,8 nghìn tỷ đồng (+6,4% svck) và 9,2 nghìn tỷ đồng (+7,3% svck), thấp hơn 3% so với ước tính lợi nhuận ròng trước đây. Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 67,8 nghìn tỷ đồng (+6,3% svck) và 10,2 nghìn tỷ đồng (+11,3% svck).