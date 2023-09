Sacombank trích lập 100% trái phiếu VAMC trong 2023 là kế hoạch khả thi?

6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) có thu nhập lãi thuần đạt 5.751 tỷ đồng, tăng 121% so cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi đạt 332 tỷ đồng, giảm mạnh 81,4% so cùng kỳ khiến TOI đạt 6.737 tỷ đồng, tăng gần 10% so cùng kỳ.

Chi phí trích lập dự phòng duy trì mức vừa phải 1.316 tỷ đồng, giảm 45,6% so cùng kỳ khiến lợi nhuận trước thuế đạt 2.373 tỷ đồng, tăng 80^ so cùng kỳ.



Tăng trưởng tín dụng của STB ở mức 5%, đạt 41,3% so với kế hoạch đề ra. Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá cao khả năng Sacombank sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra với động lực từ tăng trưởng nhu cầu tín dụng nhờ lãi suất cho vay giảm dựa trên chi phí đầu vào giảm trong 6 tháng cuối năm 2023.

Từ đầu năm, NHNN đã thực hiện 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành, qua đó giảm lãi suất huy động ở cả thị trường 1 và 2. Cùng với đó, khoản huy động lãi suất cao kì hạn 6-12 tháng trong 4 quý 2022 sẽ bắt đầu đáo hạn từ 3 quý 2023 cũng sẽ giảm áp lực đáng kể lên chi phí vốn.

Đồng thời, vệc các ngân hàng được phép cho khách hàng vay để trả nợ ngân hàng khác theo TT06/2023 của NHNN cũng sẽ gây áp lực cạnh tranh khiến hệ thống ngân hàng giảm lãi vay qua đó tăng cầu tín dụng trong nửa cuối năm 2023.

Tăng trưởng tín dụng các ngân hàng 1H2023 (Ytd)

Trích lập 100% giá trị trái phiếu VAMC trong năm 2023 là kế hoạch khả thi

Tỷ lệ nợ xấu 2Q2023 của STB đạt 1,79%, tăng 60 điểm phần trăm so quý trước. Theo KBSV, đây là diễn biến không quá bất ngờ trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn làm tăng nợ xấu, khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh trích lập dự phòng từ đầu năm. Trong khi đó, nợ nhóm 2 của STB đạt 1,16% (tăng 21 điểm phần trăm trong quý trước), nằm trong nhóm những ngân hàng có nợ nhóm 2 thấp nhất, qua đó giảm đáng kể áp lực trích lập trong nửa cuối năm.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023, Sacombank cho biết sẽ cố gắng trích lập 100% giá trị trái phiếu VAMC trong năm nay.

Với số dư nợ VAMC chưa trích lập hiện tại khoảng 4.400 tỷ đồng cùng với tỷ lệ bao phủ nợ xấu khá thấp là 77,1%, KBSV cho rằng Sacombank sẽ tối thiểu trích lập thêm trên 5,000 tỷ đồng trong nửa cuối năm để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cơ cấu nợ xấu & nợ cần chú ý của STB giai đoạn 2021-2023