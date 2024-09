Gạch men Phương Nam dính sai phạm liên quan gì Cụm công nghiệp Tân An?

CTCP Gạch men Phương Nam được thành lập ngày 28/9/2015, nhà máy được đặt tại Cụm VLXD Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối thảm; Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa; Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm; Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung; Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.



Theo giới thiệu trên website, quy mô nhà máy ban đầu chỉ hơn 6 triệu m2/năm, sau 5 năm hoạt động, Phương Nam đã đưa vào hoạt động thêm chuyền 2 nâng mức sản lượng lên 10 triệu m2/năm đồng thời thành lập Tập đoàn Phương Nam.

Nhà máy gạch men Grandcera của Gạch men Phương Nam.

Theo tìm hiểu của PV, sau 5 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ tại ngày 5/6/2024 là 324,4 tỷ đồng. Gạch men Phương Nam được sáng lập bởi 11 cổ đông nhưng chỉ có 10 cổ đông góp vốn tương ứng với 90% vốn điều lệ của doanh nghiệp (284,4 tỷ đồng).

Theo đó danh sách cổ đông toàn là cá nhân như Vũ Văn Tú (tỷ lệ 5%), Đinh Khắc Trung (tỷ lệ 10%), Nguyễn Quang Tài (tỷ lệ 10%), Nguyễn Xuân Bách (tỷ lệ 10%), Đỗ Hồng Minh (tỷ lệ 5%), Đỗ Ngọc Du (tỷ lệ 5%), Phạm Ngọc Ánh (tỷ lệ 5%), Phạm Văn Tẩy (tỷ lệ 10%), Phạm Bách Tùng (tỷ lệ 20%), Vũ Thị Thanh (tỷ lệ 10%).

Hầu hết các cổ đông sáng lập của Gạch men Phương Nam có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình, đáng nói một vài cá nhân cư trú tại địa chỉ giống nhau. Hơn nữa, ông Đinh Khắc Trung - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cũng là người con của Thái Bình.

Trong số đó có đến 4 cá nhân trực tiếp tham gia vào điều hành Gạch men Phương Nam như ông Đinh Khắc Trung, ông Nguyễn Quang Tài, ông Nguyễn Xuân Bách, ông Đỗ Ngọc Du.

Cơ cấu Ban lãnh đạo của Gạch men Phương Nam

Đáng nói trong số đó có ông Nguyễn Quang Tài cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do. Ngoài ra, ông Tài cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

Về mối quan hệ, Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do chính là chủ đầu tư của cụm công nghiệp (CCN) vật liệu xây dựng Tân An tại huyện Vĩnh Cửu, với diện tích hơn 50ha - đơn vị cho Gạch men Phương Nam thuê lại diện tích hơn hơn 26.000m2.

Trong tháng 8 năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kết luận thanh tra số 70/KL-STNMT về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Theo Kết luận Thanh tra, về lĩnh vực đất đai, Gạch men Sa Ha Do chưa lập thủ tục đăng ký biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam thuê lại diện tích hơn hơn 26.000m2 theo Hợp đồng thuê lại đất số 2019/PLHĐ ngày 6/9/2019.

Cũng theo Kết luận Thanh tra, Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do cho Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam thuê lại diện tích khoảng 9.800m2 thuộc một phần các thửa đất số 981, 998, 999, 1000 tờ bản đồ số 27 và thử đất số 279, 50, 285, 1010 tờ bản đồ số 28 xã Tân An (từ tháng 1/2020) để sử dụng làm kho chứa than và trạm cấp khí. Tuy nhiên, theo quy hoạch, vị trí khu đất này thuộc quy hoạch đất đầu mối, đất giao thông và đất cây xanh.

Đây là phần đất Công ty Cổ phần Gạch men Sa Ha Do phải thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 6, 9 Điều 2 và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ. Liên quan đến sai phạm này, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã xử phạt về lĩnh vực xây dựng tại Quyết định số 707/QĐ-XPHC ngày 27/3/2023 đối với Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam.

(Còn tiếp)...