Kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu bị cảnh báo, Tập đoàn Thành Nam nói gì?

Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội đã có quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Tập đoàn Thành Nam (mã: TNI). Lý do bị cưỡng chế là Công ty CP Tập đoàn Thành Nam có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Tổng số tiền Tập đoàn Thành Nam đang bị cơ quan thuế cảnh báo quá hạn nộp là 20,9 tỷ đồng.



Cổ phiếu liên tục bị cảnh báo, Thành Nam kinh doanh ra sao?

Trước đó, ngày 28/8/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định ngày 10/6/2022 đối với cổ phiếu TNI của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam. Lý do, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ ròng 28,63 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2023 là âm 36,54 tỷ đồng. Cổ phiếu TNI chưa đáp ứng quy định quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Cổ phiếu TNI của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam chính thức bị HoSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/2/2022. Nguyên nhân là bởi công ty báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021. Từ thời điểm đó đến nay, cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam luôn trong tình trạng bị cảnh báo dù đã có nhiều văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục.

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Tập đoàn Thành Nam có tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Nam, thành lập năm 2004. Năm 2009, công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh là công ty cổ phần. TNI có vốn điều lệ 525 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính công ty đặt tại tầng 3, tháp A, tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Hùng Cường.

Tổng quan bức tranh kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, Công ty CP Tập đoàn Thành Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 238 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu của công ty mẹ đạt hơn 213 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty đạt 156 triệu đồng, chi phí bán hàng cũng tăng từ 796 triệu đồng cùng kỳ lên 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 24 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 15 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, Công ty CP Tập đoàn Thành Nam báo lãi sau thuế quý III/2023 đạt 4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (lãi ròng) cũng đạt hơn 4 tỷ đồng, đều giảm 95% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2023 sụt giảm so với cùng kỳ, Công ty CP Tập đoàn Thành Nam cho biết nguyên nhân chính do lạm phát và suy thoái kinh tế làm yếu đi cầu thép thế giới, nhu cầu và giá thép nội địa cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản trong nước trầm lắng do tín dụng của ngành này bị siết chặt cũng góp phần khiến tiêu thụ thép Việt Nam giảm mạnh. Giá thép giảm mạnh, lãi suất tăng cao đồng thời phải chịu thêm gánh nặng từ khoản dự phòng hàng tồn kho, góp phần làm mỏng thêm biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu bị cảnh báo, Tập đoàn Thành Nam nói gì? (ảnh minh họa: Internet).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam ghi nhận ở mức hơn 555 tỷ đồng, giảm đến 60% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng công ty mẹ có doanh thu đạt gần 513 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty âm 24,6 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 9 tháng đầu năm 2023 ở mức âm 4,7%.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam ghi nhận ở mức 932 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn 619 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn của TNI chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 337 tỷ đồng, hàng tồn kho 232 tỷ đồng, giá trị tài sản dài hạn còn lại chủ yếu là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là Công ty CP khách sạn Vườn Đào Hạ Long 210 tỷ đồng.

Cùng đó, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam gần 422 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 393 tỷ đồng.

Về vốn vay ngân hàng, Công ty CP Tập đoàn Thành Nam có tổng nợ vay tài chính tại thời điểm 30/9/2023 ở mức hơn 286 tỷ đồng, trong đó có hơn 257,6 tỷ đồng vay ngắn hạn. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của TNI là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thanh Xuân với dư nợ 129,3 tỷ đồng, khoản vay theo hạn mức cấp tín dụng là 171 tỷ đồng (gồm toàn bộ dư nợ vay ngắn hạn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu bộ chứng từ của khách hàng,…). Hơn 119 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – chi nhánh Thủ Đô, giới hạn tín dụng cho vay 120 tỷ đồng…

TNI khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo thế nào?

Để khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo, Công ty CP Tập đoàn Thành Nam cho biết, các chính sách Chính phủ trong năm 2023 (nỗ lực giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng, khả năng tiếp cận vốn, giảm thuế…) đã phần nào tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như TNI.

Doanh nghiệp chia sẻ hiện đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo biến động rủi ro thị trường nhằm đáp ứng tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh việc khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng, áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp thực tế.

Một mục tiêu khác là nâng cao tính thanh khoản của hàng tồn kho thông qua xây dựng phương án mua hàng có chọn lọc, tìm nguồn cung đảm bảo sản xuất thuận lợi với giá cả hợp lý; phát hiện kịp thời, xử lý hàng hóa ứ đọng quá lâu để tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Ngoài ra, TNI cũng sẽ nâng cao thanh khoản của các khoản phải thu cũng là mục tiêu phải cải thiện, thông qua theo dõi, phân loại chi tiết các khoản nợ, cập nhật tình hình thanh toán, đối chiếu công nợ với khách hàng, đôn đốc thu hồi các khoản nợ tồn đọng.