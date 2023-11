Chi cục thuế quận 1 (TPHCM) mới đây đã có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi (mã: NRC).



Lý do vì Tập đoàn Danh Khôi nợ 99,7 tỷ đồng tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp, cũng như thời hạn gia hạn theo quy định. Việc cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn sẽ chính thức có hiệu lực từ 17h ngày 13/11/2023, kéo dài trong thời hạn 1 năm.

Được biết, đây không phải lần đầu Tập đoàn Danh Khôi bị cơ quan quản lý thuế cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn. Trước đó, ngày 14/11/2022, Cục thuế TPHCM cũng ra quyết định cưỡng chế thuế tương tự đối với Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi trong thời hạn 1 năm, cho đến 13/11/2023. Số tiền bị cưỡng chế xấp xỉ 94 tỷ đồng.

Nợ thuế quá hạn gần 100 tỷ, bị cưỡng chế, “sức khỏe” Tập đoàn Danh Khôi thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Không phát sinh hoạt động đầu tư, Danh Khôi lãi – lỗ ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (địa chỉ trụ sở chính tại số 3, đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TPHCM) có tiền thân là Công ty CP Bất động sản Netland được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực hợp tác đầu tư các dự án bất động sản và môi giới bất động sản. Ngày 5/4/2018, cổ phiếu của Tập đoàn Danh Khôi chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là NRC.

Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi hiện là một trong những đơn vị phân phối bất động sản nằm trong nhóm đầu của thị trường Việt Nam. Các dự án nổi bật mà Danh Khôi phân phối là: Làng Sen, Rome (Phúc Khang Corp); Sky 89, The Sóng, Signial (An Gia), Dream Home Riverside (Nhà Mơ); Nhơn Hội New City, Astral City (Phát Đạt)…

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái đem về hơn 36 tỷ đồng), giảm sâu 97% so với cùng kỳ, đều là doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác. Đây là quý thứ 2 liên tiếp, doanh thu của Tập đoàn Danh Khôi “lẹt đẹt”, song vẫn còn khá hơn quý I/2023 “trắng” doanh thu. Do đó, dù giá vốn hàng bán không biến động quá nhiều nhưng lợi nhuận gộp của Danh Khôi cũng chỉ đạt 946 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đạt 35,9 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, công ty không phát sinh chi phí bán hàng; doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ gần 15 tỷ đồng xuống còn hơn 100 nghìn đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 13,8 tỷ đồng và chi phí tài chính đạt 4,9 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Danh Khôi âm 18,3 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp lỗ thuần.

Mặt khác, doanh nghiệp khi nhận khoản lợi nhuận khác lên tới 39,8 tỷ đồng (là khoản bồi thường hợp đồng). Nhờ vậy, kết thúc quý III/2023, Tập đoàn Danh Khôi báo lãi trước thuế 21,5 tỷ đồng, giảm 6% và lợi nhuận sau thuế ở mức 17,67 tỷ đồng, tăng 14,89% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của Tập đoàn Danh Khôi, lợi nhuận sau thuế quý III/2023 tăng là do công ty hoàn nhập một khoản dự phòng trên chi phí quản lý doanh nghiệp và ghi nhận khoản lỗ trên thu nhập khác trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 do phát sinh mua bán công ty con.

Kết thúc 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Tập đoàn Danh Khôi đạt 2,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ở mức 2,8 tỷ đồng, cùng giảm 98% so với cùng kỳ năm trước. Với chi phí tài chính 35 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 61 tỷ đồng (tăng 60%), Danh Khôi lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 93 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2023, Tập đoàn Danh Khôi báo lỗ ròng 17,7 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi gần 67 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Danh Khôi đạt 2.019 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Theo đó, chiếm chủ yếu trong cơ cấu tài sản với tỷ trọng lên tới 82% là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 1.651 tỷ đồng. Dự phòng phải thu khó đòi lên tới 109 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu trên chủ yếu là tiền ký quỹ để Tập đoàn Danh Khôi môi giới độc quyền dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (phân khu số 4), Khu dân cư Cồn Tân Lập (lô đất HH1, HH2, HH3); phải thu Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings theo thỏa thuận hợp tác ở các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Khu chung cư hỗn hợp thuộc phân khu số 4), Astral City 1…; đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Saigon Land để tham gia phát triển dự án khu căn hộ cao tầng ở Bình Dương.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của Tập đoàn Danh Khôi rất ít, chỉ đạt 614 triệu đồng, giảm một nửa so với đầu năm. Trong khi đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đứng yên ở mốc 107 tỷ đồng, cho thấy hoạt động đầu tư gần như bất động.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Tập đoàn Danh Khôi tại thời điểm 30/9/2023 đạt hơn 755 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn gần 533 tỷ đồng (chiếm 70% tổng nợ), phần nhiều đến từ các khoản vay tại ngân hàng, trái phiếu và vay cá nhân.

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Danh Khôi giảm nhẹ 1,4% so với đầu năm, về mức 1.264 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,59 lần. Tính đến ngày 30/9/2023, Tập đoàn Danh Khôi có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 149,6 tỷ đồng, giảm gần 62 tỷ đồng so với hồi đầu năm.