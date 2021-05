TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ ngày 28/5

Lý do là lỗ ròng năm 2020 hơn 363 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 31/12/2020 là 143 tỷ đồng.



Mới đây, HoSE cũng ra thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 và BCTC quý 1/2021 lần 2 đối với TDH.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán, Thuduc House có doanh thu 1.961 tỷ đồng, xấp xỉ so với trong báo cáo tự lập. Tuy nhiên, con số lỗ ròng hợp nhất gần 310 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi ròng gần 23 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh gấp 4 lần chi phí quản lý doanh nghiệp, lên 403 tỷ đồng ảnh hưởng lớn đến kết quả của TDH. Trong đó, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi chiếm 307 tỷ đồng.

Theo giải trình của TDH, sở dĩ công ty thua lỗ sau kiểm toán do giá vốn tăng do một số dự án không tiếp tục triển khai. Đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng phải thu, còn chi phí khác tăng do xoá nợ các khoản không thu hồi được.

TDH cũng cho biết, sở dĩ năm 2019 có lãi còn năm 2020 thua lỗ do công ty mẹ không kinh doanh thương mại linh kiện điện tử cũng như không còn ghi nhận lãi chuyển nhượng một phần dự án như năm 2019.

Tại báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán cũng đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc vi phạm hành chính về thuế của TDH.

Cụ thể, TDH đã ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định ngày 25/12/2002 của Cục Thuế Tp.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính bao gồm thu tiền thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền hơn 396 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty cũng đã ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng với tổng số tiền nêu trên.

Kiểm toán cho biết không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không và các ảnh hưởng liên quan có thể có đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của TDH.