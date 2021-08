Kinh doanh không mấy khả quan, cổ phiếu ngành than bứt phá nhờ đâu?

Là nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng khá nhỏ trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành than đang vươn lên chiếm sóng sau khi các nhóm cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán vào nhịp điều chỉnh.



Điểm qua những mã cổ phiếu ngành than trên thị trường chứng khoán Việt có thể thấy, hàng loạt cổ phiếu đã tăng giá mạnh mẽ và đồng loạt tăng trần trong phiên 25/8.

Nếu tính chung từ đầu năm 2021 đến nay, cổ phiếu NBC của Than Núi Béo đã phi từ mức giá 6.400 đồng lên 16.700 đồng tương đương mức tăng đến 160%.

Các cổ phiếu khác trong ngành than cũng ghi nhận tăng phi mã từ đầu năm đến nay như: cổ phiếu TVD của Than Vàng Danh tăng 26%; MDC của Than Mông Dương tăng 51%; THT của Than Hà Tu tăng 24%; TC6 của Than Cọc Sáu tăng 43%...

Nhiều cổ phiếu than tăng trần ngày 25/8.

Do đâu cổ phiếu than nổi sóng?

Hoạt động kinh doanh chính của họ khá đều đặn, ít có sự đột biến lớn trừ khi giá than biến động lớn. Cổ phiếu doanh nghiệp ngành than vì thế khá lặng sóng trong nhiều năm.

Vậy nguyên nhân vì đâu mà cổ phiếu ngành than có sự biến động tăng giá mạnh mẽ như vậy từ cuối năm 2020, đầu năm 2021 đến nay?

Trong một báo cáo gần đây của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, sở dĩ nhóm cổ phiếu ngành than có chuỗi tăng mạnh trong thời gian qua là do được hưởng lợi từ đà tăng của giá than.

Số liệu tổng hợp của Yuanta Việt Nam cho biết, giá than thế giới đã vượt hoàn toàn mức 120 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 10/2011, do hạn chế về nguồn cung và nhu cầu tăng mạnh.

Nhu cầu than đang gia tăng mạnh tại các nước châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Giá than đá đã quay trở lại mức đỉnh 2011 và đã tăng gần 44% so với đầu năm 2021.

Cổ phiếu than đang bứt phá mạnh.

Theo dự báo của giới phân tích, xu hướng giá than tăng sẽ còn tiếp diễn, ít nhất là trong năm 2021, do nhu cầu mạnh từ các nhà sản xuất thép Trung Quốc và nhiều quốc gia khác sau đại dịch. Điều này đã hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu than có đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021.

Trước đây, áp lực giá than suy giảm trên phạm vi toàn cầu, cộng thêm trữ lượng giảm dần và quỹ phúc lợi lớn hàng năm cho lượng nhân công đã khiến cổ phiếu ngành than dần mất đi sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

Do đó, xu hướng giá than tăng sẽ phần nào giúp nhóm cổ phiếu ngành này “trở mình” mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Doanh thu, lợi nhuận trồi sụt trái chiều

Trái ngược lại với tình hình cổ phiếu bứt phá mạnh thì các doanh nghiệp ngành than đều kinh doanh sụt giảm trong bán niên 2021.

Theo đó Than Cọc Sáu (TC6) ghi nhận lãi sau thuế giảm đến 80% về còn hơn 3 tỷ đồng, nguyên nhân chính do doanh thu bán hàng giảm 25% và chi phí tài chính tăng 45% do không còn hoàn nhập như kỳ trước.