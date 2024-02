Kinh doanh bết bát, Tập đoàn Danh Khôi “ôm” những dự án nào?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC), quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 1,64 tỷ đồng. Như vậy, NRC đã xác lập quý kinh doanh tồi tệ thứ 5 liên tiếp về mặt doanh thu (quý IV/2022: 876 triệu đồng, quý I/2023: 0 đồng, quý II/2023 1,93 tỷ đồng, quý III/2023: 1,05 tỷ đồng).



Lợi nhuận gộp của NRC cũng chỉ ở mức 1,62 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lại 55,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,9 tỷ đồng, đảo ngược so với cùng kỳ (lỗ trước và sau thuế lần lượt là: 63,5 tỷ đồng và 60,2 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của NRC đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 97%, thấp nhất trong 7 năm qua. Lợi nhuận gộp 4,4 tỷ đồng, giảm 97%.

Năm 2023, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt là 200 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 2,3% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NRC đạt 2.083 tỷ đồng giảm 8,5% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 789 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 399 tỷ đồng, giảm 31%. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 15% lên 108 tỷ đồng. Còn khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chỉ 2,4 tỷ đồng, giảm 95%.

Vốn chủ sở hữu của NRC đạt 1.294 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,6 lần. Dòng tiền kinh doanh năm 2023 dương 146 tỷ đồng, do giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho. Dòng tiền đầu tư dương 39 tỷ đồng do thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác. Trong năm, NRC không phát sinh hoạt động vay mượn, trong khi chi trả nợ gốc vay đạt 186 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi có địa chỉ trụ sở chính tại số 3, đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP HCM, tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động sản Netland thành lập vào năm 2014.

Tập đoàn Danh Khôi do ông Lê Thống Nhất làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực hợp tác đầu tư các dự án bất động sản và môi giới bất động sản. Ngày 5/4/2018, cổ phiếu của Tập đoàn Danh Khôi chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là NRC.

Kỳ co Gateway được biết đến là dự án phân khu chính thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thuộc bán đảo Phương Mai, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh phối cảnh dự án).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi hiện là một trong những đơn vị phân phối bất động sản nằm trong nhóm đầu của thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó doanh nghiệp này cũng triển khai, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng một số dự án.

Một số dự án nổi bật mà Danh Khôi đang “ôm” có thể kể đến, như: Nhơn Hội New City (Bình Định); Astral City (Bình Dương); Welltone Luxury Residence (Nha Trang); The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng; Aria Đà Nẵng Hotel & Resort; Kỳ Co Gateway; The Aston Luxury Residence...