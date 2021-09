Khu đô thị Minh Khang sai phạm gì bị công an khởi tố?

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh, dược - thiết bị y tế và nhà ở do Công ty Minh Khang làm chủ đầu tư.

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh, dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (gọi tắt khu đô thị Minh Khang, TP Vinh) do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (Công ty Minh Khang; có địa chỉ tại số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh, dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú. (Ảnh: VTC News). Dự án khu đô thị Minh Khang được tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2007, tổng diện tích rộng 7,86 ha, từng được kỳ vọng như một khu đô thị phức hợp tạo điểm nhấn phía Bắc của TP.Vinh (Nghệ An).



Tuy nhiên, từ tháng 12/2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tiến hành kiểm tra và đi đến kết luận Công ty Minh Khang có nhiều vi phạm quy định của pháp luật tại dự án.

Cụ thể vi phạm về tiến độ sử dụng đất, về huy động vốn, về nghĩa vụ tài chính, về việc sử dụng đất và về việc chuyển mục đích sử dụng đất…

Điển hình cho những vi phạm tại dự án khu đô thị Minh Khang , như trong sử dụng đất, chủ đầu tư đã tự ý chuyển các lô có ký hiệu từ A3-28 đến A3-35 với tổng diện tích 1.058m2 từ mục đích sử dụng theo quy hoạch là xây dựng khách sạn cao cấp, siêu thị dược - thiết bị y tế, cơ sở khám, chữa bệnh và văn phòng cho thuê sang xây dựng nhà ở. Bà Nguyễn Thị Thu làm đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Minh Khang.

Ngoài ra, có 975m2 đất quy hoạch xây dựng nhà trẻ (lô E3-03, E3-04, E3-05) chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư tự ý cho xây dựng nhà ở để bán...

Thông tin trên báo Nghệ An, đến thời điểm tháng 8/2021, số tiền chậm nộp mà Công ty Minh Khang phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 69.293.175.483 đồng. Tình trạng Công ty Minh Khang nợ đọng thuế hình thành từ năm 2018.