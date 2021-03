Loạt DN nợ thuế trăm tỷ ở Nghệ An: “Ông lớn” nào bị bêu tên?

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỷ



Mới đây, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo về việc các doanh nghiệp có số nợ lớn đưa lên phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể, tính đến ngày 28/2/2021, có tới 176 doanh nghiệp đang nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 841,8 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (có địa chỉ tại số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM), với số tiền nợ thuế lên đến hơn 271,8 tỷ đồng (tăng hơn 8 tỷ đồng so với tháng 11/2020).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Công ty TNHH Thương mại Minh Khang bị “bên tên” vì nợ thuế. Trước đó, theo thông báo của Cục Thuế Nghệ An, đến ngày 31/7/2020, doanh nghiệp này đã nợ thuế lên đến hơn 263 tỷ đồng.

Lần lượt các doanh nghiệp dẫn top nợ thuế hàng trăm tỷ đồng vừa bị Cục Thuế Nghệ An "bêu tên". (Ảnh chụp màn hình).

Đứng thứ 2 trong danh sách nêu trên là Công ty cổ phần Xây dựng 16-Vinaconex (có địa chỉ tại số 16, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), với số nợ hơn 58,6 tỷ đồng (tăng hơn 600 triệu so với tháng 11/2020). Tiếp theo là Công ty TNHH An Thịnh Khang (địa chỉ tại xóm 4, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nợ hơn 56,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC (số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) nợ hơn 51,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Trống Đồng (số 9 đường Phan Đình Phùng, Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) nợ hơn 44,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24 (TP Vinh, Nghệ An) cũng nằm trong danh sách với số tiền nợ hơn 22,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần 482 (Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An) nợ hơn 20,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào (TP Vinh, Nghệ An) nợ hơn 19,6 tỷ đồng…

Công ty Minh Khang nợ thuế hàng trăm tỷ là ai?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang đứng đầu danh sách nợ thuế ở Nghệ An, được thành lập vào tháng 8/1995 do bà Nguyễn Thị Thu làm đại diện pháp luật. Nghành nghề đăng ký kinh doanh chính của doanh nghiệp này là hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế.

Tính đến năm 2013, Công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thu góp 80 tỷ đồng (tương đương 53,33% tỷ lệ sở hữu).

Văn phòng Công ty TNHH Thương mại Minh Khang tại thành phố Vinh.

Tại Nghệ An, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn. Tổng mức đầu tư ban đầu của Bệnh viện lên tới 10 triệu USD (175 tỷ đồng), trong đó đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế là 75 tỷ đồng.

Năm 2016, Minh Khang từng vướng vào vụ lùm xùm nợ 8 tháng lương của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị vật tư y tế và nhà ở (dự án Minh Khang) tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6/2/2007, với tổng diện tích 78.627,3m2. Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư 783,879 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ 2011-2014.

Toàn cảnh dự án Minh Khang do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Ban đầu, quy mô dự án gồm 1 khách sạn 3-4 sao diện tích 3.792 m2; siêu thị dược - thiết bị y tế, văn phòng cho thuê 3.350 m2; khu khám chữa bệnh 368 m2; nhà ở liền kề 115 m2/50 hộ, nhà biệt thự 350 m2/15 hộ, nhà phố vườn 184 m2/15 hộ, nhà ở xã hội và nhà công nhân viên từ 45 - 90 m2/90 hộ; đất giao thông 1,35 ha; đất cây xanh 1,39 ha...

Tuy nhiên, từ thời điểm thực hiện dự án, chủ đầu tư đã ít nhất 5 lần xin UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy hoạch và lần nào điều chỉnh cũng đều có những thay đổi về việc đưa diện tích xây dựng các công trình công cộng chuyển sang xây dựng các công trình nhà ở.

Không chỉ vậy, trong quá trình thực hiện dự án Minh Khang liên tục xảy ra các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đến ngày 7/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 4364/UBND-CN gửi Thanh tra tỉnh về việc chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án Minh Khang. Cụ thể, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra dự án Minh Khang đã được Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh báo cáo, để xử lý triệt để tồn tại, sai phạm của dự án, của công tác quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang còn thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - FHS tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Đây là dự án hợp tác giữa Công ty TNHH Thương mại Minh Khang và FHS theo hợp đồng hợp tác y tế BOO số 01302/BOO-FHS ngày 2/11/2013 và hợp đồng sử dụng đất dự án số 01303/BOO-FHS ký ngày 2/11/2013.

Dự án có quy mô gần 11.000m2, trong đó diện tích phần xây dựng bệnh viện là 3.641m2, với số vốn đầu tư là 249 tỷ đồng. Mục đích của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên của Công ty FHS.