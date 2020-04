“Cá kiếm” bộn tiền nhờ buôn bán thứ này dù cách ly toàn xã hội COVID-19

1: Bán hàng thực phẩm online: Tại Hà Nội, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thuộc mặt hàng, nhu cầu thiết yếu hầu hết đều đã đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nắm bắt nhu cầu thực phẩm của mọi người và việc hạn chế đến nơi đông người, nên một số người đã nghĩ ra cách bán các mặt hàng thực phẩm online như: Rau sạch, cà chua, trứng gà, trứng vịt, hoặc rán nem,… "Chợ" thực phẩm online diễn ra sôi động trong thời điểm cách ly toàn xã hội vì COVID-19. Chị Q.A (sinh sống tại một chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị đã tranh thủ về quê thu gom đồ sạch ở quê lên Hà Nội rồi đăng online lên facebook cá nhân bán như: Cà pháo, cà chua, rau,… khá đắt hàng. (Ảnh minh họa). Dù thực phẩm ở các siêu thị tại Hà Nội vẫn rất dồi dào, nhưng do việc hạn chế đến nơi đông người nên người dân quay sang mua thực phẩm online vào dịp này. (Ảnh minh họa). 2. Shipper - giao hàng: Bắt nhịp với các shop online được “mọc” lên trong thời điểm cách ly toàn xã hội vì COVID-19, người dân ngại ra ngoài mua sắm đó là lý do người ta sẽ nhờ shipper giao hàng hộ thay vì tự mình đến lấy đồ hoặc đến các quán ăn. Vì vậy, khá nhiều người tranh thủ làm công việc chính kết hợp thêm nghề shipper. Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn V.M. (23 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang là shipper tự do tại Hà Nội cho biết: "Trước đây tôi làm giao hàng cho hai shop "ruột" và thỉnh thoảng nhận thêm đơn trên nhóm hội giao hàng. Nhưng mấy hôm nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người ta hạn chế đi lại mà chủ yếu mua online nhiều nên số lượng đơn hàng tăng hơn rất nhiều so với trước đó. Hôm nào tôi cũng phải giao hàng từ sáng sớm đến tối mà vẫn chưa hết đơn. Công việc quá tải nhưng thu nhập của tôi lại tăng lên”. (Ảnh: VOV). Theo chia sẻ của một số shipper, dù là thời điểm dịch bệnh nhưng họ vẫn có thể đút túi khoảng 20 đến 30 nghìn đồng/đơn hàng/hành trình. Thậm chí có ngày thu nhập đến 600 nghìn đồng, nếu công việc thuận lợi. (Ảnh minh họa). 3. Chăm sóc trẻ theo giờ: Từ sau Tết Nguyên đán, các trường học ở Việt Nam vẫn đang phải cho học sinh nghỉ học liên tục. Trẻ em và học sinh trên cả nước đang ở nhà tránh dịch. Vì vậy, khá nhiều gia đình muốn tìm người trông trẻ theo giờ để hỗ trợ họ sắp xếp thời gian cho công việc và gia đình một cách hợp lý. Điều này cũng giúp những người làm công việc chăm trẻ “cá kiếm” mùa dịch COVID-19.

