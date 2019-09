Bách Hóa Xanh dính loạt sai phạm, ông chủ là ai?

Ngày 10/9, Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP tỉnh Đồng Nai do ông Lê Minh Hân - Phó chi cục trưởng Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Theo nguồn tin của Báo Đồng Nai, tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP… Đặc biệt, 18 nhân viên trực tiếp làm việc cũng không có giấy xác nhận kiến thức về ATTP.

Bách hóa Xanh là chuỗi siêu thị của Thế Giới Di Động do ông Nguyễn Đức Tài là Chủ tịch HĐQT.

Bách hóa Xanh là chuỗi siêu thị của Thế Giới Di Động do ông Nguyễn Đức Tài là Chủ tịch HĐQT.



Ông Nguyễn Đức Tài sinh năm 1969, tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TP. HCM ngành Tài chính – kế toán và lấy bằng Thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Học viện Quản Trị CFVG. Ông là một trong 5 đồng sáng lập viên CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

Ông đã lần lượt nắm giữ các vị trí chủ chốt của Công ty như Tài chính kế toán, Kinh doanh tiếp thị, Cung ứng hậu cần, Mở rộng mạng lưới cửa hàng, Quản lý điều hành chung.

Từ năm 2007 đến tháng 5/2014, ông là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) và Tổng Giám đốc tại CTCP Thế giới Di động (một công ty con quan trọng của MWG).

Từ tháng 5/2014 đến nay, ông Tài kiêm nhiệm cả hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của MWG.

Tính đến tháng 6/2019, ông Nguyễn Đức Tài đang sở hữu 11,46 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 2,585% tỉ lệ vốn cổ phần.

Theo báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 vừa được Thế giới Di động công bố, tính đến cuối tháng 6/2019, công ty có 2.449 cửa hàng, tăng 78 cửa hàng so với cuối tháng 5 và tăng 262 cửa hàng so với cuối năm 2018. Trung bình từ đầu năm, Thế Giới Di Động có 1,5 cửa hàng mới mỗi ngày, trong đó tháng 6 chứng kiến sự bứt phá ở cả hai chuỗi Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh.

6 tháng đầu năm 2019, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.727 tỷ đồng (tăng trưởng 16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.121 tỷ đồng (tăng trưởng 38% so với cùng kỳ). Luỹ kế 6 tháng, MWG đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Công ty tiếp tục duy trì biên lợi nhuận ròng nửa đầu năm ở mức 4,1%, tăng 0,6% so với mức 3,5% cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu online luỹ kế 6 tháng đạt 7.720 tỷ đồng, đóng góp 15% trong tổng doanh thu của MWG, và tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm trước.