Khối tài sản của Khởi My - Kelvin Khánh sau 7 năm kết hôn

Mới đây, thông tin Kelvin Khánh - Khởi My đường ai nấy đi sau 7 năm kết hôn xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay lập tức nữ ca sĩ đã có động thái phủ nhận. Khởi My - Kelvin Khánh bắt đầu hẹn hò vào năm 2014, đến cuối năm 2017 đám cưới chính thức được tổ chức. Vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh có cuộc sống sung túc với khối tài sản khủng sau nhiều năm đi show miệt mài. Cặp đôi từng hé lộ căn penthouse có tổng diện tích lên đến 300m2 tại TP HCM. Căn hộ của Khởi My - Kelvin Khánh được thiết kế theo xu hướng industrial (công nghiệp) đẹp mắt, tinh tế với tông màu xám làm chủ đạo. Phòng khách rộng rãi và tràn ngập ánh sáng.Khởi My sở hữu lượng like trên facebook lớn nhất Việt Nam. Trang fanpage Trần Khởi My có hơn 11 triệu follow và trang facebook cá nhân với hơn 1,5 triệu lượt follow. Mỗi bài đăng trên fanpage của Khởi My có thể có giá 1.760 USD. Khởi My thường xuyên chụp hình trên một chiếc xế hộp 7 chỗ mà các fan cho rằng cô nàng tậu để thuận tiện cho việc lưu diễn ở xa. Trong khi đó, Kelvin Khánh rất đam mê xe độ. Năm 2017, anh đã "tậu" được 4 chiếc xe độ có giá trị hàng nghìn đô. Kelvin Khánh còn có chú cún cưng thuộc dòng "bull Pháp" giá gần 2000 USD. Trong những năm bên nhau, Khởi My - Kelvin Khánh dành nhiều thời gian du lịch nước ngoài. Nguồn ảnh: FBNV

