Hôn nhân kỳ lạ của Khởi My - Kelvin Khánh

Mới đây, thông tin Kelvin Khánh và Khởi My đường ai nấy đi sau 7 năm kết hôn được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1990 lập tức có động thái phủ nhận. Ảnh: FBNV Sau khi phối hợp cùng nhau trong MV Gửi cho anh, Khởi My và Kelvin Khánh bí mật hẹn hò rồi "đánh úp" bằng một đám cưới khiến nhiều sao Việt lẫn khán giả bất ngờ. Ảnh: FBNV Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ bởi sự đẹp đôi và tính cách hài hước, lém lỉnh. Ảnh: FBNV Sau khi kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn giữ được sự ngọt ngào và lãng mạn trong tình yêu. Ảnh: FBNV Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Suốt thời gian dài sau kết hôn, nữ ca sĩ Khởi My im ắng trong showbiz rồi chuyển hướng sang làm streamer. Ảnh: FBNV Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Ảnh: FBNV Sau 7 năm kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh hiện đang sinh sống trong căn penthouse 3 tầng vô cùng sang xịn. Ảnh: FBNV Cả Khởi My và chồng đều không có sở thích khoe đồ hiệu mà chỉ thích chi mạnh tay cho những chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: FBNV Họ không có những ồn ào, scandal hay khoe khoang về cuộc sống riêng tư. Thay vào đó, họ chọn cách sống bình yên, giản dị và tập trung vào công việc. Ảnh: FBNV Mặc dù không có con chung và bị cho rằng đây là cuộc hôn nhân kỳ lạ, nhưng Khởi My và Kelvin Khánh vẫn luôn hạnh phúc. Ảnh: FBNV Sau 7 năm chung sống, Khởi My và Kelvin Khánh là minh chứng cho một tình yêu đẹp. Ảnh: FBNVXem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

