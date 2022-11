Soi cuộc sống của Khởi My lấy chồng trẻ, không sinh con

Khởi My sinh năm 1990, hơn Kelvin Khánh 4 tuổi. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 sau thời gian bí mật hẹn hò. Khởi My từng chia sẻ, vợ chồng cô không sinh con vì cả hai ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Còn Kelvin Khánh cho hay: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Tình cảm của vợ chồng Khởi My vẫn ngọt ngào. Năm 2021, Khởi My khéo tiết lộ Kelvin Khánh yêu thương vợ khi chia sẻ chồng giữ tấm ảnh kỷ niệm trong ví suốt 4 năm. Hành động giữ gương để vợ sống ảo của Kelvin Khánh cho thấy nam ca sĩ "nghiện" vợ cỡ nào. Trong một lần livestream, Khởi My khẳng định, vợ chồng cô tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, chứ không có quy tắc chồng sợ vợ hay vợ sợ chồng. Khởi My được mẹ chồng (thứ hai bên phải) yêu thương từ những ngày đầu hẹn hò Kelvin Khánh. Khởi My không ít lần khoe mẹ đẻ và mẹ chồng thân thiết. Vợ chồng Khởi My thường xuyên đưa các đấng sinh thành đi du lịch cùng nhau. Khởi My sống gần với mẹ đẻ. Sau khi kết hôn Khởi My - Kelvin Khánh sống ở penthouse. Cả hai có sở thích chăm sóc cây cối, nuôi thú cưng, tập gym. Năm 2020, Khởi My chuyển hướng làm streamer. Bởi vậy, rất hiếm khi thấy bà xã Kelvin Khánh ca hát. Ở tuổi 32, Khởi My vẫn trẻ trung, nhí nhảnh. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh eo thon săn chắc. Xem video "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My

Khởi My sinh năm 1990, hơn Kelvin Khánh 4 tuổi. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 sau thời gian bí mật hẹn hò. Khởi My từng chia sẻ, vợ chồng cô không sinh con vì cả hai ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Còn Kelvin Khánh cho hay: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Tình cảm của vợ chồng Khởi My vẫn ngọt ngào. Năm 2021, Khởi My khéo tiết lộ Kelvin Khánh yêu thương vợ khi chia sẻ chồng giữ tấm ảnh kỷ niệm trong ví suốt 4 năm. Hành động giữ gương để vợ sống ảo của Kelvin Khánh cho thấy nam ca sĩ "nghiện" vợ cỡ nào. Trong một lần livestream, Khởi My khẳng định, vợ chồng cô tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, chứ không có quy tắc chồng sợ vợ hay vợ sợ chồng. Khởi My được mẹ chồng (thứ hai bên phải) yêu thương từ những ngày đầu hẹn hò Kelvin Khánh. Khởi My không ít lần khoe mẹ đẻ và mẹ chồng thân thiết. Vợ chồng Khởi My thường xuyên đưa các đấng sinh thành đi du lịch cùng nhau. Khởi My sống gần với mẹ đẻ. Sau khi kết hôn Khởi My - Kelvin Khánh sống ở penthouse. Cả hai có sở thích chăm sóc cây cối, nuôi thú cưng, tập gym. Năm 2020, Khởi My chuyển hướng làm streamer. Bởi vậy, rất hiếm khi thấy bà xã Kelvin Khánh ca hát. Ở tuổi 32, Khởi My vẫn trẻ trung, nhí nhảnh. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh eo thon săn chắc. Xem video "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My