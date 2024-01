Khánh Hòa: GRDP bình quân đầu người đạt 86,44 triệu đồng

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 12/2023 diễn ra ngày 3/1, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 của tỉnh có những kết quả rất tích cực trên nhiều lĩnh vực như lập quy hoạch; đầu tư phát triển, trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

Tuy là năm thế giới có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, nhưng với Khánh Hòa, đây là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Khánh Hòa đã có một năm 2023 phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện cùng mức tăng trưởng cao, hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra.

Khánh Hòa đã đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong đó, 5/5 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 tăng 10,35% so với năm 2022; GRDP bình quân đầu người đạt 86,44 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.750,1 triệu USD; thu ngân sách nhà nước đạt 18.012 tỷ đồng, vượt 16,6% so với kế hoạch, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.591,5 tỷ đồng, vượt 30,6% so với kế hoạch, thu nội địa đạt 15.399,9 tỷ đồng, vượt 14,4% so với kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 71.302,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch 11/12 chỉ tiêu xã hội; 4/5 chỉ tiêu môi trường; 2 chỉ tiêu chưa đạt là chuẩn nông thôn và tỷ lệ che phủ rừng.

Khởi công các dự án quan trọng

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh Khánh Hòa xác định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc họp kỳ tháng 12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác định một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong năm 2024 gồm: Chủ trương sát nhập xã phường; tổ chức các diễn đàn chính sách; tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư với Hàn Quốc; ký kết hợp tác với Nhật Bản; giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại buổi gặp mặt doanh nghiệp lần 2-2023; ban hành kế hoạch đấu giá đất; chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết triển khai các hoạt động thành lập 100 năm phát triển Nha Trang; tổ chức Lễ hội ánh sáng Vịnh Nha Trang; Lễ hội du lịch biển Nha Trang và đăng cai Đại nhạc hội nhạc Jazz…

Từ năm 2024, các đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% ngân sách cần tích cực lên kế hoạch để cải cách tiền lương; tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2024 cho cán bộ công chức; tiếp tục chăm lo đời sống của nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội trong dịp Tết cổ truyền…

Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm (nút giao thông Ngọc Hội, đường D30 - kết nối đường 23 tháng 10, đường Võ Nguyên Giáp…); chuẩn bị khởi công các dự án lớn, quan trọng (đường giao thông Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; tuyến đường ven biển từ Vạn Lương, Vạn Ninh đi Ninh Hòa; đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh...); đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất của kế hoạch năm 2023.