Sự thật về quýt chum giống Nhật chỉ 20.000 đồng “dội” chợ mạng

Có mặt tại thị trường Việt Nam vài năm nay, quýt chum Nhật Bản vẫn được coi là "trái cây nhà giàu" bởi giá bán tới 1 - 1,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Hangtranmart Tuy nhiên thời gian gần đây, quýt chum giống Nhật được rao bán nhiều trên chợ mạng với giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi kg nhiều người bất ngờ. Ảnh: chụp màn hình Cụ thể, một cửa hàng hoa quả ở Hà Nội rao bán quýt chum giống Nhật giá 69.000 đồng/thùng (3,5 -3,7kg). Tính ra, mỗi kg quýt chỉ khoảng 20.000 đồng. Ảnh: Facebook Theo giới thiệu của cửa hàng, loại quýt này có vò màu cam đậm đẹp mắt, tép căng mọng vàng ruộm. Ảnh: Facebook Đặc biệt, quýt chum có vị ngọt thơm đặc trưng pha chút vị chua thanh. Ảnh:D'foods Quýt chum không có hạt, múi dày to, thơm phức và nhiều nước. Ảnh: Facebook Dưới bài đăng, khách ào ào đặt mua. Do giá rẻ nên nhiều người đặt mua 1 thùng, 2 - 3 thùng về ăn dần. Chỉ sau 1 ngày, cửa hàng đã không còn để bán cho khách. Ảnh: Facebook Theo tiết lộ của một số tiểu thương, đây là quýt chum giống Nhật được trồng tại Trung Quốc. Hồi tháng 11, quýt chum nhập về có giá từ 350.000 - 450.000 đồng/thùng trọng lượng 3,5-4kg. Sau đó, giá càng ngày càng rẻ. Ảnh: Facebook Do giá rẻ và được đóng hộp cẩn thận nên quýt chum giống Nhật được khách hàng rất ưa chuộng. Ảnh: Vietnamnet Nhiều cửa hàng bán được khoảng trên dưới 100 hộp mỗi ngày. Ảnh: Vietnamnet

