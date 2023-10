Khai thiếu hàng khi thông quan, bị phạt, Đạm Cà Mau kinh doanh thế nào?

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã: DCM) vừa công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục kiểm tra sau thông quan, do chưa kê khai bổ sung lượng hàng thừa so với vận đơn. Hành vi này khiến doanh nghiệp bị xử phạt gần 59,6 triệu đồng. Đạm Cà Mau cho biết, sau khi nhận quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã thực hiện khắc phục đầy đủ, đồng thời công bố thông tin theo quy định.



Vi phạm thuế, liên tiếp bị xử phạt

Cụ thể, vào tháng 3/2022, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau cũng nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Năm Căn.

Liên quan đến việc xử phạt này, theo giải trình của Đạm Cà Mau cho biết, ngày 4/3/2022, Đạm Cà Mau gửi công văn đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Năm Căn về việc bổ sung thuế xuất khẩu 5% đối với các mặt hàng phân bón Ure xuất khẩu trong năm 2022. Công ty tự phát hiện sai sót và kê khai bổ sung thuế xuất khẩu.

Như vậy, Đạm Cà Mau đã vi phạm quy định về kê khai thuế dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp đối với 16 tờ khai xuất khẩu loại hình xuất kinh doanh mà công ty tự phát hiện và bổ sung hồ sơ theo quy định. Sau khi làm việc, Chi cục Hải quan ban hành quyết định xử phạt hành chính gần 506 triệu đồng (bằng 10% số tiền thuế phải nộp) và gần 72 triệu đồng tiền chậm nộp thuế xuất khẩu. Tổng cộng số tiền Đạm Cà Mau bị xử phạt là 578 triệu đồng.

Trụ sở Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau. Ảnh: DCM.



Tiếp đó, cuối tháng 11/2022, Cục thuế tỉnh Cà Mau cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau do đã có hành vi vi phạm hành chính: Hạch toán chi phí không có hoá đơn chứng minh; kê khai chưa đầy đủ các khoản thưởng; cá nhân kê khai giảm trừ trùng người phụ thuộc; chưa kê khai cá nhân có thu nhập nhiều nơi.

Cụ thể, mức phạt truy thu thuế thu nhập cá nhân là 4,05 tỷ đồng, chịu mức phạt 20% trên số thuế thu nhập doanh nghiệp do kê khai thiếu khoản thưởng, cá nhân kê khai trùng người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập nhiều nơi.

Cùng đó, Đạm Cà Mau cũng bị phạt thêm hơn 116 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do giảm chi phí không có hoá đơn, chứng từ; chi phí tài trợ chưa đúng quy định.

Ngoài ra, Đạm Cà Mau còn bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 số tiền 116,4 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập cá nhân năm 2019 gần 4,1 tỷ đồng; tiền chậm nộp 0,03% mỗi ngày chậm nộp, tổng cộng số tiền phạt chậm nộp là 1,17 tỷ đồng (trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 32,8 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân 1,1 tỷ đồng). Tổng cộng, Đạm Cà Mau phải nộp lại số tiền 6,18 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm sâu, xuất khẩu ure tăng “phi mã”

Theo giới thiệu, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau tiền thân là Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 2011 để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 1/2015.

Đạm Cà Mau hiện có địa chỉ trụ sở chính tại lô D, Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Hiện Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty là ông Văn Tiến Thanh.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023, Đạm Cà Mau ghi nhận đạt 3.290 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh nghiệp cho biết, doanh thu giảm chủ yếu do giá bán phân bón giảm mạnh với giá bán bình quân sản phẩm ure quý II/2023 giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán của Đạm Cà Mau lại ghi nhận tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước (đạt 2.920 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 370 tỷ đồng, giảm 72%. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý II/2023 của Đạm Cà Mau đạt 289,8 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Đạm Cà Mau thu về 6.286 tỷ đồng tổng doanh thu và 6.025 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 26% so với mức 8.158 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2022). Trong khi doanh thu giảm, giá vốn hàng bán của Đạm Cà Mau nửa đầu năm 2023 lại tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn đạt 939 tỷ đồng, giảm 71%.

6 tháng đầu năm 2023, khoản doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 263 tỷ đồng, phần lớn là do sự tăng trưởng lãi tiền gửi của doanh nghiệp (từ 105 tỷ đồng lên 249 tỷ đồng). Ngược lại, chi phí tài chính giảm sâu 74%, xuống còn 8,5 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá (từ 25,2 tỷ đồng xuống 4,9 tỷ đồng). Các khoản chi phí khác như bán hàng, quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận tăng 42% và giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Đạm Cà Mau thu về 542 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm sâu hơn 78% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2023, Đạm Cà Mau cho biết từ đầu tháng 8 giá phân ure đã lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây tại những thị trường lớn như Trung Quốc và Trung Đông; giá phân bón tiếp tục xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt, đặc biệt Trung Quốc đã yêu cầu một số nhà sản xuất phân bón tạm dừng xuất khẩu urê trong khi nhu cầu tăng và giá phân bón trong nước tăng vọt.

Cụ thể, sản lượng ure tháng 8/2023 của Đạm Cà Mau đạt 50.160 tấn, giảm 40% so tháng 7/2023, nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp dừng máy để thực hiện bảo dưỡng tổng thể định kỳ từ ngày 17/8 – 25/8. Sản lượng tiêu thụ ure trong tháng của Đạm Cà Mau đạt 131.950 tấn, trong đó tiêu thụ nội địa đạt 57.910 tấn, xuất khẩu đạt 74.040 tấn, tăng lần lượt 32% và 376% so tháng 7/2023.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Đạm Cà Mau xuất khẩu 232.020 tấn ure vượt 7.020 tấn ure so với chỉ tiêu cả năm. Trong tháng 8/2023, Đạm Cà Mau không ghi nhận kết quả sản xuất NPK. Dù vậy lượng tiêu thụ mặt hàng phân bón này lại cao gấp 8,9 lần so với tháng 7/2023 khi đạt 9.250 tấn…