Khai sai thuế, Dệt may Hoà Thọ “dính” án phạt nặng

Mới đây, Cục Thuế TP Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ (mã: HTG), có trụ sở chính tại 36 - 38 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hải.



Cụ thể, với hành vi khai sai dẫn đến thiếu hơn 1,54 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2022, Dệt may Hòa Thọ bị xử phạt hơn 309,5 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, Dệt may Hòa Thọ cũng buộc phải nộp số tiền chậm nộp thuế hơn 141,6 triệu đồng đối với khoản thuế khai thiếu. Như vậy, tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp mà Dệt may Hòa Thọ phải nộp ngân sách theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là hơn 1,99 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Đà Nẵng cho biết, vào ngày 30/1/2024, Dệt may Hòa Thọ đã hoàn tất nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu và ngày 6/2/2024 đã nộp tiền chậm nộp thuế vào ngân sách. Do đó, tổng số tiền Dệt may Hòa Thọ còn phải nộp là hơn 309,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Dệt may Hòa Thọ bị xử phạt vi phạm về thuế . Trước đó, Dệt may Hòa Thọ từng nhận 4 quyết định xử phạt hành chính về thuế của Cục Hải quan TP Đà Nẵng và 1 quyết định xử phạt hành chính về thuế của Cục thuế TP Đà Nẵng. Tất cả các quyết định này đều được ban hành trong tháng 12/2023. Tổng số tiền phạt gần 66 triệu đồng.

Được biết, Dệt may Hòa Thọ được thành lập ngày 30/1/2007 và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may. Dệt may Hòa Thọ hiện có vốn điều lệ hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) là cổ đông lớn nhất của Dệt may Hòa Thọ khi sở hữu 22,27 triệu cổ phiếu, tương ứng 61,87% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 9/11/2023, cổ phiểu HTG của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 31.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu HTG của công ty được giao dịch trên sàn UPCoM.

Khai sai thuế, Dệt may Hoà Thọ “dính” án phạt nặng (ảnh minh họa: Internet).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, Dệt may Hòa Thọ ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 170 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 40% so với năm trước.

Theo giải trình, Dệt may Hòa Thọ cho biết, do nhu cầu mua sắm hàng may mặc của khách hàng giảm, phản ánh vào sự sụt giảm của doanh thu; nhu cầu và giá bán của ngành sợi vẫn còn biến động và chưa được cải thiện. Lãi suất tăng mạnh dẫn đến chi phí lãi vay tăng 56% so với cùng kỳ.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Dệt may Hòa Thọ đạt 2.507 tỷ đồng, tăng khoảng 4%, tương ứng tăng hơn 94 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng hơn 387 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 539 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm; hàng tồn kho giảm 16% về mức gần 766 tỷ đồng…

Kết thúc năm 2023, Dệt may Hòa Thọ có tổng nợ phải trả ở mức gần 1.671 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Phần lớn là nợ ngắn hạn với 1.441 tỷ đồng, tăng 16%; trong khi đó nợ dài hạn lại giảm 16% so với đầu năm, ở mức 229 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ở mức 869 tỷ đồng, giảm 9%. Tại cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Dệt may Hòa Thọ đạt 836 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Công ty còn 227 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.