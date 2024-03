Loạt ôtô "ế chổng vó" tại Việt Nam, Toyota Hilux bán được 0 chiếc

Trong tháng 2/2024 vừa qua, có không ít mẫu ôtô kết thúc với kết quả kinh doanh kém cỏi như Mazda BT-50, Toyota Land Cruiser Prado, Suzuki Ciaz hay Toyota Hilux bán được 0 chiếc xe. Do đó, những mẫu ôtô ế chổng vó tại Việt Nam này sẽ không được liệt vào danh sách bán kém nhất. Hai mẫu xe bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng vừa qua là Kia Rondo và Toyota Yaris. Cả hai mẫu xe này đều sở hữu doanh số đúng 1 chiếc. Trong đó, Kia Rondo có lẽ là gây ngạc nhiên hơn cả vì trong cả năm 2023, mẫu xe này đã không phát sinh doanh số. Hiện Kia Rondo đã bị ngừng bán tại Việt Nam và bị thay thế bởi đàn em Carens. Chiếc Kia Rondo được bán trong tháng 2/2024 chỉ là hàng tồn tại đại lý. Với Toyota Yaris bán được 1 chiếc, mẫu xe này cũng đang được đại lý xả nốt hàng tồn kho. Theo thông tin trước đó, Toyota Yaris tại Việt Nam sẽ bị Yaris Cross thay thế do doanh số không đáp ứng được kỳ vọng. Vị trí thứ 2 trong top 10 thuộc về Toyota Alphard với doanh số chỉ 5 chiếc. Sự xuất hiện của mẫu MPV hạng sang này trong top 10 không có gì bất ngờ. Với giá bán hơn 4 tỷ đồng, Toyota Alphard không phải là mẫu xe dành cho đại chúng. Đứng thứ 3 là mẫu SUV hạng trung Isuzu mu-X với doanh số đúng 6 chiếc. Đây cũng là cái tên quen thuộc của top những mẫu xe bán chậm nhất thị trường Việt Nam trong từng tháng. Đứng ngay phía sau mu-X là người anh em cùng thương hiệu Isuzu D-Max. Mẫu xe bán tải này chỉ bán được 11 xe cho khách hàng Việt trong tháng Tết. Tương tự Mu-X, Isuzu D-Max cũng là gương mặt quen thuộc trong top xe bán kém này. Tiếp theo đó là Honda Accord với doanh số chỉ 12 xe. Không chỉ lọt top bán kém nhất thị trường, Accord còn đứng cuối phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam về mặt doanh số do giá cao và ít phiên bản. Tuy nhiên, nếu so với tháng 1/2021 thì mẫu sedan hạng D này lại tăng trưởng. Vị trí thứ 6 thuộc về Mitsubishi Pajero Sport với doanh số chỉ 13 xe. Đây cũng là lần khá hiếm hoi mẫu xe này lọt top 10 xe bán kém nhất thị trường. Hai vị trí tiếp theo đều thuộc về sedan hạng D, đó là Kia K5 và Mazda6. Doanh số của 2 mẫu xe này lần lượt là 16 xe và 18 xe. Sự góp mặt của 2 mẫu sedan này trong top 10 xe bán kém nhất tháng cũng khá bất ngờ. Cùng nắm giữ vị trí thứ 9 là Kia Soluto và Toyota Land Cruiser với doanh số đều là 19 xe. Cũng như Alphard, Toyota Land Cruiser vốn không phải là mẫu xe có doanh số cao tại Việt Nam vì giá trên 4 tỷ đồng, chưa kể "tiền lạc" tại đại lý. Trái ngược với Toyota Land Cruiser là Kia Soluto - một mẫu sedan hạng B giá rẻ. Có vẻ như giá bán thấp cũng không thể che lấp được những nhược điểm của Kia Soluto như thiết kế và trang bị kém hấp dẫn. Mẫu xe đứng cuối cùng trong top 10 là Toyota Innova Cross với doanh số chỉ 24 xe. Mẫu xe này lọt top không phải vì sức bán kém mà vì nguồn cung. Được biết, nguồn cung của Toyota Innova Cross tại đại lý hiện khá hạn chế, dẫn đến doanh số thấp. Video: Top 10 hãng xe ít lỗi nhất sau 3 năm sử dụng.

