Dệt may Hòa Thọ vừa bị xử phạt hành chính về thuế

Vừa qua, Cục thuế TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ (HTG).

Dệt may Hoà Thọ đã có hành vi khai sai các kỳ khai thuế tháng 2/2023, tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 6/2023 dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn nhưng chưa được hoàn thuế. Trong đó, tình tiết tăng nặng là tái phạm và vi phạm nhiều lần.

Dựa trên các sai phạm nêu trên, Cục thuế TP. Đà Nẵng Quyết định tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn phải nộp là 31,15 triệu đồng.

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

HTG bị Cục thuế Đà Nẵng gõ đầu.

Công ty Dệt may Hòa Thọ hiện có vốn điều lệ hơn 360 tỷ đồng, Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, may mặc. Trong đó, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) là cổ đông lớn nhất của Dệt may Hòa Thọ khi sở hữu 22,27 triệu cổ phiếu, tương ứng 61,87% vốn điều lệ.

Cổ phiếu HTG vừa chào sàn HoSE vào ngày 9/11 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 31.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu HTG của Công ty được giao dịch trên sàn UPCoM.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Dệt may Hòa Thọ ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.582 tỷ đồng, giảm 10% so với 9 tháng đầu năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

Như vậy, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 là 200 tỷ đồng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, kết thúc 9 tháng với kết quả đạt lợi nhuận trước thuế gần 175 tỷ đồng, Dệt may Hòa Thọ đã hoàn thành 87% mục tiêu.

Ngày 27/12 tới, Dệt may Hòa Thọ sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 26/1/2024.

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Dệt may Hòa Thọ sẽ phải chi khoảng 90 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong lần chia này.