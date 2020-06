Khách hàng "tố" nhà hàng OhCha Lạc Long Quân bán buffet hải sản thối

Chiều tối ngày 19/6, một tài khoản facebook có nickname T. T. chia sẻ trên một fanpage về sự việc chị và nhóm bạn được cho là đã đến nhà hàng OhCha số 481 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) và ăn phải hải sản bốc mùi hôi thối khiến cả nhóm vô cùng bức xúc.



Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 18/6, chị T. và nhóm bạn gồm 5 người đến ăn lẩu - nướng buffet tại nhà hàng OhCha Lạc Long Quân với giá 269.000 đồng/suất. Tuy nhiên, khi nhân viên quán mang 5 đĩa hàu ra có tới 4 đĩa bị bốc mùi thối.

Thông tin về sự việc được chị T. chia sẻ lên facebook đang thu hút sự chú ý của dư luận.

“Mang 5 đĩa hàu ra mà 4 đĩa có mùi thối, hỏi các bạn xem hải sản có mùi thối là hải sản như thế nào, trong khi đã qua xử lý (nướng mỡ hành)? Hàu nướng qua mỡ hành rồi mà có mùi bốc ra như vậy xong lấy lý do là do thời tiết, do khí hậu và nói 15 ngày nữa mới có mẻ hàu ngon. Đổ lỗi hết cho bên nhà cung cấp và nói hàu có mùi thối đó họ vẫn ăn được, không vấn đề gì mong bọn mình thông cảm”, chị T. bức xúc viết.

Chị T. cho biết, ngay sau đó chị đã yêu cầu gặp quản lý của OhCha nhưng nhà hàng lại để một nhân viên bình thường, không có kinh nghiệm quản lý lên để giải quyết?

Hóa đơn mà nhóm chị T. sau khi ăn xong ra thanh toán (vào ăn khoảng 20h) tại nhà hàng OhCha 481 Lạc Long Quân với tổng số tiền là 1.345.000 đồng.

“Chủ không tôn trọng khách hàng. Khi khách hàng phản ánh trên 3 lần đồ hỏng vẫn không xuống giải quyết. Trong nhóm bọn mình còn có một bạn đang mang bầu, nếu bạn mang bầu ăn phải hoặc người bụng dạ yếu ăn phải thì sẽ như thế nào?”, chị T. tỏ ra thất vọng.

Liên quan đến sự việc trên, chiều tối 19/6, PV Kiến Thức đã liên hệ với phía nhà hàng OhCha số 481 Lạc Long Quân để xác minh và làm rõ thêm thông tin. Các nhân viên cho biết, khi nào quản lý đến sẽ liên hệ lại với PV. Tuy nhiên, đến nay PV vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

*Kiến Thức tiếp tục thông tin.