Khách đầu tư dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành gửi đơn tố cáo đến Công an

Nhà đầu tư tố cáo "bị lừa đảo"

Liên quan đến sự việc khách hàng bỏ tiền đầu tư vào dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành (xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhưng đến nay dự án vẫn nằm “đắp chiếu”. Cho rằng đã bị ông Lê Tất Thành - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Việt Thành (gọi tắt Công ty cổ phần tư vấn Việt Thành) nên từ năm 2017 đến nay, các nhà đầu tư nhiều lần gửi đơn tố cáo cá nhân ông Lê Tất Thành, ông Lê Hữu Thắng và Công ty cổ phần tư vấn Việt Thành đến cơ quan điều tra có thẩm quyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản công nhận Công ty cổ phần bất động sản Việt Thành là chủ đầu tư dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành. Trong sự việc này, nhóm nhà đầu tư dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành đã mời Công ty Luật TNHH Việt Kim (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) là đơn vị tư vấn pháp luật và đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

nhà đầu tư

Trước thời điểm dự án khu nhà ở đô thị Việt Thành được phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án thì ông Lê Tất Thành ngang nhiên chào mời, ký kết “Hợp đồng góp vốn kinh doanh” với khách hàng, đóng dấu bởi pháp nhân Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Việt Thành.

Ngày 3/12/2019, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà T. T. X. và đã có buổi làm việc trực tiếp với người tố giác tội phạm và đại diện theo ủy quyền pháp luật (Công ty Luật TNHH Việt Kim). Đại diện ủy quyền đã cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra.

Tuy nhiên ngày 27/2/2020, Công an thành phố Vĩnh Yên lại có thông báo số 63/TB-ĐCSKT về việc đơn tố giác của công dân chưa đủ điều kiện giải quyết nhưng không có căn cứ cụ thể, lý do chính đáng và không hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ là vi phạm trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo quy định tại Điều 29 Luật Tố cáo và thực hiện không đúng nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017.

Thông báo việc đơn tố cáo chưa đủ điều kiện giải quyết và tạm đình chỉ giải quyết tố giác tội phạm (lần 1) của Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Vĩnh Yên.

Đến ngày 2/3/2020, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ ký thông báo số 391/TB về việc truy tìm người bị tố giác là ông Lê Tất Thành - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Việt Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do trong quá trình điều tra Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần xác minh, triệu tập nhưng ông Thành không có mặt tại địa phương và chưa xác định được ông Thành đang làm gì, ở đâu. Đến ngày 1/9/2020, Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp tục ra thông báo truy tìm người bị tố giác đối với ông Lê Tất Thành và ông Lê Hữu Thắng nhưng chưa có kết quả.

Ngày 9/10/2020, Công an thành phố Vĩnh Yên ban hành thông báo số 2103/TB-ĐCSKT tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác về tội phạm đối với ông Lê Tất Thành (quyết định tạm đình chỉ lần 1) với lý do “đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả”.

Thông báo tạm đình chỉ giải quyết tố giác tội phạm (lần 2) của Công an thành phố Vĩnh Yên.

Thế nhưng ngày 21/12/2020, cơ quan này lại ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm đối với ông Lê Tất Thành. Tuy nhiên sau gần 1 tháng Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp tục ra quyết định tạm đình chỉ lần 2 tại thông báo số 365/TB-ĐCSKT ngày 21/01/2021 với lý do: “Đã ra thông báo truy tìm người bị tố giác nhưng hiện vẫn chưa làm việc được với người bị tố giác để yêu cầu ông Thành, ông Thắng cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc khởi tố hay không khởi tố vụ án và làm rõ các tình tiết liên quan đến các nội dung tố giác”.

Luật sư chỉ rõ nhiều điểm bất thường

Trao đổi với PV, luật sư Đỗ Hữu Đĩnh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Kim (đại diện ủy quyền) nhấn mạnh việc không đồng ý với kết quả giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm của Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vĩnh Yên nên đã gửi khiếu nại các thông báo trên.

Trong quá trình cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm, luật sư đại diện đã nhiều lần làm việc cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, pháp lý liên quan và có vản bản đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

Theo luật sư, những tài liệu do người tố giác và luật sư cung cấp, kết hợp với quá trình điều tra, xác minh của cơ quan Công an tại các Sở, ban ngành đã đủ cơ sở chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015, đủ căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm để khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015.

Với quyết định tạm đình chỉ lần 1 của cơ quan điều tra banh hành sau gần 10 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn tố giác của người dân (ngày 3/12/2019), luật sư cho rằng thực hiện không đúng về thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 147 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 “...thời gian giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng”.

“Mặt khác, người bị tố giác (ông Lê Tất Thành) đã bỏ trốn thì không thể cung cấp các hồ sơ, tài liệu do cơ quan điều tra yêu cầu. Lý do tạm đình chỉ giải quyết tố giác của Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vĩnh Yên khi đối tượng bị tố giác đã bỏ trốn là không có căn cứ, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015. Vì vậy, cần thiết phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để ra quyết định truy nã với ông Thành và ông Thắng”, Luật sư Đĩnh khẳng định.

Bên cạnh đó luật sư Đỗ Hữu Đĩnh cũng cho rằng, việc để vượt quá thời gian giải quyết tin tố giác tội phạm và đưa ra các quyết định tạm đình chỉ khi đối tượng tố giác đã bỏ trốn là không có căn cứ pháp lý, dấu hiệu bao che tội phạm, dấu hiệu phạm tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội quy định tại Điều 369 Bộ Luật Hình sự 2015.