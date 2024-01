Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin (mã: TC6) mới đây đã công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.



Cụ thể, Công ty CP Than Cọc Sáu đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Do đó, Than Cọc Sáu bị phạt tổng cộng 295,2 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước. Trong đó, thuế GTGT hơn 115,1 triệu đồng, thuế TNDN hơn 1,2 tỷ đồng, thuế TNCN từ tiền lương, tiền công 58,2 triệu đồng, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản hơn 102,8 triệu đồng. Ngoài ra, Than Cọc Sáu phải nộp tiền chậm bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế phải nộp tăng thêm do khai sai theo quy định Điều 59 Luật Quản lý thuế, số tiền hơn 114,1 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp nêu trên được tính đến hết ngày 20/10/2023. Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày 20/10/2023 đến thời điểm nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền khắc phục hậu quả mà Than Cọc Sáu phải nộp là hơn 1,968 tỷ đồng.

Kê khai sai thuế, bị phạt gần 2 tỷ, Than Cọc Sáu lãi lỗ sao? (ảnh minh họa: Internet).

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Than Cọc Sáu là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin (TKV) được thành lập ngày 2/1/2007. Than Cọc Sáu hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và thu gom than cứng và có trụ sở chính tại số 38, tổ 15, khu 1B, phường Cầm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thuấn.

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý III/2023 của Than Cọc Sáu , doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 298 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn 62% xuống còn gần 276 tỷ đồng, nên công ty vẫn có lãi gộp gần 23 tỷ đồng.

Trong kỳ, Than Cọc Sáu tiết giảm đáng kể các khoản chi phí lớn, với chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) giảm 23% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6%, xuống mức tương ứng gần 8 tỷ đồng và gần 24 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí phát sinh, Than Cọc Sáu báo lãi sau thuế hơn 433 triệu đồng trong quý III/2023, trong khi cùng kỳ lỗ 350 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Than Cọc Sáu ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.514 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế gần 2,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần hơn 347 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Than Cọc Sáu ghi nhận 1.395 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Theo đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 822 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt gần 1,7 tỷ đồng. Phần lớn tài sản ngắn hạn nằm ở hàng tồn kho khoảng hơn 631 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 273 tỷ đồng hồi đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Than Cọc Sáu giảm nhẹ so với hồi đầu năm, xuống còn 1.060 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn ở mức 951 tỷ đồng, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn chiếm 348 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại thời điểm 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Than Cọc Sáu đạt hơn 334 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ gần 325 tỷ đồng, công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 7,4 tỷ đồng.