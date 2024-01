Cận cảnh tàu khu trục Alborz vừa được Iran điều tới Biển Đỏ

Hãng tin Tasnim đưa tin, đội tàu chiến thứ 94 của Hải quân Iran, gồm tàu khu trục Alborz, tiến vào Biển Đỏ hôm 1/1 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên tuyến hàng hải chiến lược kể từ sau khi xung đột bùng nổ giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) hồi tháng 10/2023. Truyền thông Iran không tiết lộ nhiệm vụ cụ thể và thời gian tàu Alborz sẽ hiện diện ở Biển Đỏ. Động thái diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen nhiều lần tập kích tàu thuyền đi qua khu vực Biển Đỏ, tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện ủng hộ người Palestine. Các đợt tập kích làm ảnh hưởng tới tuyến hàng hải nơi 12% thương mại toàn cầu đi qua, khiến Mỹ phải thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia để đối phó. Ảnh: CNN. Alborz là một trong ba tàu chiến lớp Alvand do Anh chế tạo và bàn giao cho Iran từ đầu thập niên 1970. Con tàu ban đầu được gọi là Zaal , được đặt theo tên của một chiến binh thần thoại của Iran cổ đại và là một nhân vật quan trọng trong sử thi Shahnameh của Ferdowsi. Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, con tàu được đổi tên thành Alborz, theo tên dãy núi Alborz của Iran. Ảnh: Thearabweekly. Theo Presstv, tàu chiến Alborz hoạt động tuần tra Vịnh Aden và eo biển Bab Al-Mandab cùng tàu hậu cần Bushehr từ năm 2015 để “đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải biển, chống cướp biển và thực hiện các nhiệm vụ khác”. Ảnh: Shipspotting. Tàu chiến này được Tehran đại tu, nâng cấp, trang bị hệ thống hiện đại và gia nhập hạm đội Hải quân Iran năm 2019, thuộc biên chế Hải đội số 34. Tehran gọi chúng là “tàu khu trục”, nhưng giới chuyên gia cho rằng kích thước và vũ khí của lớp Alvand nằm trong nhóm tàu hộ vệ hạng nhẹ. Ảnh: Apa.az. Tàu hộ vệ Alborz dài 94,5 m và có lượng giãn nước đầy tải 1.540 tấn, có tầm hoạt động 9.000 km khi di chuyển với tốc độ 28 km/h. Vũ khí chính của tàu là 8 tên lửa diệt hạm Noor với tầm bắn trên 200 km, nhiều bệ pháo và súng máy, cùng súng cối và hai cụm ống phóng ngư lôi. Ảnh: Mehr News Agency. Năm 2021, tàu khu trục Alborz đã đẩy lùi một cuộc tấn công của cướp biển nhằm vào hai tàu chở dầu ở vịnh Aden. Trước đó vào năm 2015, tàu khu trục Alborzy là một trong hai tàu chiến của Iran được cử đến khu vực “để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại” trong bối cảnh căng thẳng với Saudi Arabia. Ảnh: AP.

