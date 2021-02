Imexpharm bị phạt và truy thu hơn 4 tỷ đồng do khai sai thuế

Theo đó, Imexpharm đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp trong năm 2018 và 2019.

Do đó, Imexpharm bị phạt 20% trên số thuế truy thu, tương ứng số tiền hơn 603 triệu đồng, trong đó phạt do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp là 179,6 triệu đồng, phạt do khai sai thuế thu nhập cá nhân là 424 triệu đồng.

Đồng thời, Imexpharm buộc phải nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách Nhà nước là hơn 3 tỷ đồng (năm 2018 hơn 1,8 tỷ, năm 2019 là 1,1 tỷ).

Giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 640 triệu đồng.

Tiền chậm nộp thuế là 479 triệu đồng. Số tiền chậm nộp này được tính đến ngày 27/1 và Imexpharm có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền thực tế theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là hơn 4,1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2018, Imexpharm chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại số tiền 35 tỷ mà không ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Còn năm 2019, doanh nghiệp này chi hơn 40 tỷ cho thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và năm 2020 là gần 46 tỷ đồng.