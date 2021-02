Lê rừng, đào nhỏ và hoa bưởi... hút khách ngày rằm Tháng Giêng

Vài năm gần đây, sau Tết Nguyên đán, người Hà Nội có thói quen mua hoa lê rừng để chơi Rằm Tháng Giêng. Ảnh: ĐSPL. Hàng trăm người đổ đến đường Lạc Long Quân mỗi ngày tìm mua cành hoa lê trắng, thân mốc với giá từ vài trăm tới hàng triệu đồng. Ảnh: Dân Việt. Những ngày này, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Ảnh: Dân Việt. Ngoài lê rừng, quanh chợ hoa Quảng An và nhiều khu chợ dân sinh khác ở Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều điểm bán hoa đào. Ảnh: Dân Việt. Dịp này, những cành đào chủ yếu nhỏ, nhiều lộc, ít hoa, giá bán từ 35.000 - 40.000 đồng trở lên tùy cành to, nhỏ. Ảnh: Dân Việt. Theo người bán, các gia đình mua cành đào nhỏ về cắm bình hoặc đưa lên bàn thờ gia tiên từ nay đến ngày Rằm Tháng Giêng. Ảnh: Dân Việt. Hoa bưởi cũng được nhiều chị em đặt mua để cúng Rằm Tháng Giêng hay cắm lọ, ướp trà. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN Hoa bưởi theo chân những người bán hàng len lỏi các tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN Hoa bưởi thơm ngát được bán với giá từ 120.000 - 350.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán tới 400.000 đồng/kg. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN Dù đắt nhưng mùa hoa bưởi ngắn nên nhiều người vẫn muốn có một lọ hoa thơm ngát trong ngày Rằm Tháng Giêng. Ảnh: Facebook Video: Hoa đĩa cúng rằm - Nét văn hóa của người Hà Nội xưa. Nguồn: VTV24

