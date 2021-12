IDICO làm ăn sao muốn thoái toàn bộ vốn ở 4 công ty?

Tổng Công ty IDICO (HNX: IDC) muốn thoái vốn tại 4 Công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn ghi nhận hoạt động kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu đạt 117,12 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 152,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,1% và tăng 83,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 42,5% về còn 42,4%.



Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 11,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,34 tỷ đồng về 49,68 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 328,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 94 tỷ đồng lên 122,6 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 27,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 13,85 tỷ đồng về 36 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

IDICO muốn thoái toàn bộ vốn tại 4 đơn vị.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận doanh thu đạt 302,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 407,08 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,4% và tăng 131,2% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận doanh thu tài chính tăng thêm 304,45 tỷ đồng, tương ứng tăng 217% so với cùng kỳ lên 444.75 tỷ đồng. Trong đó, ghi nhận 344,2 tỷ đồng từ chuyển nhượng cổ phần.

Trước đó, IDICO dự kiến chào bán hơn 1,1 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, tương đương 20,13% vốn điều lệ; chào bán gần 1,4 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, tương đương 4,57% vốn.

Cùng với, IDICO cũng sẽ bán ra 1 triệu cổ phần của trường Đại học Công nghệ Vinh; bán 311.940 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam, lần lượt tương ứng với 7,17% vốn và 8,19% vốn.

Mức giá chào bán theo thông báo của IDICO là thỏa thuận. Tỷ lệ sở hữu của IDICO tại 4 đơn vị trên sau thoái vốn là 0%.

IDICO cho biết việc thoái vốn tại 4 đơn vị liên doanh, liên kết nhằm tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính và cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư.