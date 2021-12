Cổ phiếu IDI sàn 2 phiên liên tiếp sau tin Chủ tịch thoái toàn bộ vốn

Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI) thông báo đăng ký bán toàn bộ 12,5 triệu cổ phiếu, tương đương 5,51% vốn đang nắm giữ.

Lãnh đạo IDI đăng ký bán để để cơ cấu danh mục đầu tư, phương thức có thể khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán. Thời gian giao dịch từ 2/12 đến 30/12.

Đáng chú ý, giao dịch của vị lãnh đạo được thực hiện trong thời điểm IDI đang "dậy sóng" trên thị trường với đà tăng nóng gấp 3,3 lần chỉ trong một tháng.

Theo đó, mã này chạy thẳng một mạch từ giá 7.500 đồng vào phiên 22/10 lên 25.300 đồng/cổ phiều vào phiên 29/11. Đây cũng là mức giá đỉnh lịch sử của cổ phiếu này từ khi niêm yết trên sàn.

Thông tin vị chủ tịch bán ra lượng lớn cổ phiếu đã tác động tiêu cực lên giá cổ phiếu này. Đến phiên ngày 30/11, cổ phiếu quay đầu giảm sàn xuống 23.550 đồng/cp. Mở cửa phiên 1/12, cổ phiếu này tiếp tục giảm sàn xuống 21.950 đồng/cp với khối lượng bán sàn trên 15 triệu đơn vị.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh thu IDI đạt 1.111 tỷ đồng, giảm 26,6% so với quý 3 năm ngoái. Trong quý do chi phí vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, dẫn tới chi phí bán hàng tăng 17 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên hơn 45 tỷ đồng.

Tuy vậy chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 2,3 tỷ đồng và ngoài ra còn có thêm khoản lợi nhuận khác gần 8 tỷ đồng từ cho thuê tài sản.