Housinco Premium Tân Triều sai phạm "ngay trước mặt": Vì sao UBND xã Tân Triều im lặng?

Dư luận hiện vẫn đang xôn xao trước thông tin về dự án Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều - tên thương mại Housinco Premium (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), do Công ty CP Tập đoàn Housinco làm chủ đầu tư bị tạm dừng thi công, chuyển hồ sơ sang Công an Hà Nội do xây vượt 4 tầng.

Dự án Housinco Premium sai phạm. Nhằm làm rõ các thông tin liên quan, cũng như thắc mắc của dư luận về trách nhiệm của chính quyền xã Tân Triều trong sự việc này, ngày 18/10/2019, PV Kiến Thức đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với địa phương.



Tuy nhiên, đến nay (ngày 28/10/2019), đã 10 ngày qua đi thay vì chia sẻ, cung cấp công khai các nội dung liên quan một cách khách quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Housinco Tân Triều thì lãnh đạo UBND xã Tân Triều lại chọn cách im lặng với truyền thông.

Điều này càng khiến dư luận hồ nghi việc lãnh đạo xã Tân Triều đã buông lỏng quản lý nên dẫn đến việc Housinco Premium Tân Triều sai phạm ngay trước mặt?. Các cơ quan chức năng của Hà Nội cần xem xét, xử lý nghiêm lãnh đạo địa phương này.

Dự án Housinco Premium (khoanh đỏ) sai phạm ngay trước trụ sở UBND xã Tân Triều.



Trước đó, ghi nhận của PV Kiến Thức cho thấy khoảng cách từ dự án Housinco Premium sai phạm đến trụ sở UBND xã Tân Triều rất gần. Nếu đứng từ bên trong trụ sở UBND xã Tân Triều mọi người đều dễ dàng nhìn thấy toàn bộ dự án Housinco Premium lọt tầm mắt.

Ở một diễn biến liên quan, từ ngày 18 -20/10 xuất hiện một số người dân đem ghế đến ngồi và căng băng rôn xung quanh dự án Housinco Premium để đòi đất?!.

Phản ánh với PV Kiến Thức, người dân căng băng rôn cho biết lý do họ làm như vậy là vì phương án bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất của các hộ dân ở thôn Triều Khúc khi thực hiện dự án Tây Nam Kim Giang 1 (cụ thể là dự án Housinco Premium) không thỏa đáng?

Dự án Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép số 123/GPXD ngày 16/10/2017, tại ô đất CT5 thuộc xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Dự án cao 27 tầng (gồm: 2 tầng sàn dịch vụ văn phòng; 25 tầng làm căn hộ; 1 tầng tum kỹ thuật thang máy). Trong quá trình thi công, chủ công trình đã tự ý thay đổi thiết kế nâng tổng số tầng văn phòng, dịch vụ lên 6 tầng. Như vậy, tổng số tầng xây sai phép là 4 tầng. Đến ngày 18/4/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.



*Kiến Thức tiếp tục thông tin.