Hơn 30.000 xe Toyota, Lexus lỗi bơm nhiên liệu, khách Việt cẩn trọng xuống tiền

(Kiến Thức) - Việc Toyota Việt Nam mới đây triển khai chương trình triệu hồi hơn 30.000 xe Toyota, Lexus do lỗi cụm bơm nhiên liệu đã khiến nhiều khách hàng lo ngại.

Xe Toyota, Lexus bị lỗi cụm bơm nhiên liệu



Thông tin Bộ Công thương mới đây vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam về chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Lexus, Toyota được Công ty này nhập khẩu và phân phối do gặp lỗi cụm bơm nhiên liệu, có thể dẫn đến va chạm khi tham gia giao thông đang gây xôn xao dư luận.

Theo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, có 3.763 xe nhập khẩu nguyên chiếc là Lexus, Land Cruiser 200, Alpard, Fortuner và 29.513 xe Toyota Việt Nam sản xuất là Camry, Corolla, Innova cũng đều mắc lỗi cụm bơm nhiên liệu.

Nhà sản xuất này cho biết, thời gian dự kiến kiểm tra và thay thế khắc phục bơm nhiên liệu sẽ mất khoảng 1,7 đến 4,2 giờ/xe. Chương trình này sẽ dự kiến diễn ra từ ngày 1/6/2020 và kết thúc ngày 1/6/2023.

Ô tô Lexus RX nằm trong diện triệu hồi của Toyota Việt Nam.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, dư luận có nhiều ý kiến tranh cãi nảy lửa, bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng lỗi bơm cụm nhiên liệu, tiềm ẩn tai nạn chết người là rất nghiêm trọng nhưng tại sao thương hiệu xe hơi lớn Toyota vẫn mắc phải?

Anh Đoàn Tuấn (35 tuổi, Phúc Thọ, Hà Nội) thắc mắc: “Đã có số lượng lớn các xe ô tô sản xuất từ năm 2013-2019 nằm trong diện ảnh hưởng lỗi cụm bơm nhiên liệu, nhưng vì sao trước đấy nhà sản xuất này vẫn có thể tung xe ra thị trường? Có phải Toyota biết xe lỗi nhưng vì lợi ích mà thiếu minh bạch để bán cho khách?.”

Trong khi, anh Hoàng Văn Thân (TP HCM) nhấn mạnh: “Toyota nó coi thường tính mạng người Việt Nam mà khách cũng mua?”. Còn anh Nguyễn Tiến Khánh (Thanh Hóa) bày tỏ: "Cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động."...Đây là giải thích khác của cụm từ "phụ tùng kém chất lượng"?

Anh Huy Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) thì nói: “Bỏ ra hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng lại được sở hữu một chiếc ô tô “khuyết tật” thì quá chán. Tốt hơn hết là mọi người nên cân nhắc kỹ khi xuống tiền chọn xe của Toyota ở thời điểm này, nhất là các dòng xe mà nhà sản xuất này thông báo triệu hồi. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người tiêu dùng, tránh được chuyện “tiền mất tật mang”.







Tổng số các xe mà Toyota Việt Nam triệu hồi.

Những “cú phốt” mất điểm của Toyota Việt Nam

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được thành lập vào tháng 9/1995, là liên doanh với số vốn đầu tư ban đầu là 89,6 triệu USD từ Tập đoàn Toyota Nhật Bản (70%), Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp - VEAM (20%) và Công ty TNHH KUO Singapore (10%).

Mặc dù đứng Top thương hiệu xe hơi lớn hàng đầu, nhưng tại Việt Nam Toyota vẫn liên tục dính phải các “cú phốt” mất điểm với khách hàng.

Dưới đây là một số “cú phốt” của Toyota Việt Nam:

Liên tiếp triệu hồi xe Vios và Altis: Hồi tháng 2/2020, Toyota Việt Nam ra thông báo triệu hồi hai mẫu ô tô đình đám tại Việt Nam là Toyota Vios và Toyota Corolla Altis bởi những vấn đề liên quan đến chiếc túi khí của mình.

Có tổng số 1.561 xe ô tô bao gồm 716 xe Toyota Vios và 810 xe Toyota Corolla Altis được triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí túi khí hành khách phía trước trên xe 2 mẫu xe của hãng.

Cụ thể, khi túi khí của các mẫu xe trên được kích hoạt, việc giải phóng khí có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ, rồi từ đó khiến các mảnh kim loại có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí và gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách.

Theo nhà sản xuất, nguyên nhân chính là do những chiếc xe nằm trong chương trình này sở hữu cụm bơm túi khí của hãng Takata không có chất chống ẩm nên gây ra hiện tượng trên.

Trước đó vào năm 2018, Toyota Việt Nam từng 1 lần triệu hồi hơn 11.000 xe bao gồm các mẫu Vios, Corolla Altis và Yaris với lỗi tương tự.

Triệu hồi Alphard lỗi dây an toàn: Cũng trong tháng 2/2020, Toyota Việt Nam triệu hồi đã phải triệu hồi 24 xe Alphard nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối chính hãng tại Việt Nam do bị lỗi dây đai an toàn ở hàng ghế thứ hai không giữ cơ thể người đúng cách khi tai nạn.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe được sản xuất trong giai đoạn 19/8-6/9/2019.

Mức giá của xe Alphard khoảng từ 4,038 - 4,046 tỷ đồng.

Được biết, Toyota Alphard là mẫu MPV cao cấp nhập khẩu, bán tại Việt Nam từ tháng 8/2017. Mức giá của xe khoảng từ 4,038 - 4,046 tỷ đồng.

Triệu hồi Lexus RX350 bị lỗi hộp số: Thời điểm tháng 2/2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phê duyệt đợt triệu hồi của Toyota Việt Nam dành cho Lexus RX350 tại Việt Nam, với số lượng 282 chiếc, để "cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM và thay thế hộp số nếu có hư hỏng".

Lexus RX350 được triệu hồi sản xuất tại Nhật Bản từ ngày 19/10/2017 đến 26/12/2018.

Triệu hồi Lexus RX350 tại Việt Nam do lỗi hộp số.

Toyota Việt Nam mô tả cụ thể hiện tượng xảy ra đối với xe bị lỗi: "Áp suất dầu của hộp số có khả năng đột ngột thay đổi đến giá trị không đúng khiến xe bị giật khi vào số D, nổi đèn check động cơ hoặc khiến ly hợp trong hộp số bị hư hại".

Nguyên nhân được xác định là do bộ phận điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM được lập trình chưa tối ưu, dẫn đến hiện tượng nêu trên".

Một số khách hàng đã khiếu nại về vấn đề liên quan đến hiện tượng trên đối với Toyota Việt Nam.

Bị hacker tấn công mạng: Hồi cuối tháng 3/2019, Toyota Việt Nam từng công bố việc hệ thống máy tính của Công ty bị tấn công, dẫn đến nguy cơ thông tin cá nhân của khách hàng sẽ bị lấy cắp…

Trả lời truyền thông, đại diện Toyota Việt Nam cho biết, Công ty đã phát hiện hệ thống mạng đã bị tấn công và có khả năng các hacker đã lấy được các dữ liệu về khách hàng. Các dữ liệu bị đánh cắp này bao gồm thông tin cá nhân, như họ tên, địa chỉ, công việc….

Tuy nhiên, thời điểm đó, nhà sản xuất cho biết, Công ty chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể (về đối tượng tấn công mạng cũng như mục tiêu của đợt tấn công này) cũng như các thông chi tiết về các dữ liệu bị mất.

Bị tố “né” báo chí: Sự việc xảy ra vào cuối tháng 5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Toyota Quảng Bình vì đã không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Công ty CP Toyota Quảng Bình bị xử phạt bằng tiền là 10 triệu đồng. Sự việc này, được cho là khá bất ngờ đối với thương hiệu đã gắn bó hàng chục năm tại thị trường Việt Nam.

Toyota Quảng Bình.

Thời điểm đó, khi báo chí liên hệ với phía Toyota Việt Nam để tìm hiểu thông tin về công tác báo cáo chất thải trong hoạt động của Toyota Quảng Bình (sổ chủ nguồn thải, đơn vị tiếp nhận nguồn thải, lượng chất thải, nước thải...)? Sự việc Toyota Quảng Bình vi phạm quy định trong bảo vệ môi trường, đơn vị có ý kiến đánh giá ra sao? Nhưng chỉ được đại diện truyền thông Toyota Việt Nam trả lời chung chung, và “né” các thông tin.

Theo đó, vị đại diện Toyota Việt Nam chỉ phản hồi lại rằng: “Công ty Ô tô Toyota Việt Nam luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi trường, và luôn yêu cầu các đại lý Toyota tuân thủ những quy định này. Đến thời điểm này, theo thông tin chúng tôi nhận được từ đại lý Toyota Quảng Bình, đại lý đã hoàn thiện các công việc liên quan đến vấn đề mà Quý báo quan tâm”?! ngoài ra không cung cấp được bất cứ một văn bản tài liệu nào(!?)